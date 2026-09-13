アルジャジーラ：アメリカの信用は取り返しのつかないほど傷ついた

ABNA通信の報道によると、ドーハ高等研究所の教授は、2月のアメリカによるイランへの攻撃が国際レベルでのワシントンの軍事力の信用を深刻に傷つけ、アメリカは最終的に現場で生まれた新たな現実を受け入れざるを得なくなる可能性があると述べている。

ドーハ高等研究所の教授モハンマド・アル＝マスリはアルジャジーラとの対話で述べた：イランとの戦争の過程でアメリカの信用は取り返しのつかないほど傷ついた、そしてこの問題に疑いの余地はない。

彼はドナルド・トランプ米大統領のホルムズ海峡を通る石油タンカーの通行増加に関する主張について述べた：追跡データは、実際にはごく少数の船だけがこのルートを通過できることを示している。

アル＝マスリは付け加えた：アメリカは船の秘密裏かつ夜間の通過のために全力を尽くしたにもかかわらず、海上交通を通常の状態に近いレベルにさえ戻すことができなかった。

この大学教授は、最終的に状況はどちらかの当事者が立場を変えなければならない点に達すると述べた。すなわち、イランがアメリカの条件を受け入れるか、彼によればそれは非常にありそうにないが、あるいはワシントンが新たな現場の現実の一部を受け入れざるを得なくなるかのどちらかである。