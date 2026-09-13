サルダール・エブン・アルレザー：過去の脅威の繰り返しは敵の情報機関の麻痺の兆候である

ABNA通信によると、国防・軍支援大臣代理のサルダール・准将・革命防衛隊のセイエド・マジード・エブン・アルレザーは、国防省の産業組織の管理者との会合で、敵の繰り返される脅威と一部のアメリカ当局者の言説に言及し、次のように述べた：一部のアメリカ当局者は、脅威を繰り返すことで我々の意志を変えたり、イラン・イスラム共和国を恐れさせることができると考えているが、彼らは大いに誤っている。

彼は付け加えた：敵が過去の脅威に固執する理由は、力の兆候というよりも、情報・分析機関の麻痺、そして最終的には彼らの合理性の力の喪失の兆候である。なぜなら、ある組織の情報・分析機関が現場の現実を正しく見て分析することができれば、何度も誤りが証明された命題や脅威に固執し続けることはできないからである。

サルダール・准将・エブン・アルレザーは強調した：敵はこの非常に単純で明らかな現実を理解しなければならない。イランとは脅威をもって話すべきではない。イラン・イスラム共和国の体制と我々の計算機関は、彼らの脅威に何の価値も置いていない。そもそもこれらの脅威は我々にとって作戦的価値を持たず、背後に実際の軍事能力が存在するメッセージというよりも、政治的なメッセージまたは政治的な声明である。

国防大臣代理は、地域の情勢とアメリカおよびシオニスト政権の地域における政策の結果に言及し、次のように述べた：今日我々が地域で目撃している情勢と現実は、彼らの誤った政策と誤った評価の結果である。イラン・イスラム共和国は、近隣諸国や地域の人々にとって決して脅威ではなく、今後も脅威となることはない。そして知恵と英知をもって、常に友人と敵を区別しようと努めてきた。そしてこの論理的なアプローチを、実践においてもさまざまな状況においても明確に表明し、伝えてきた。

彼は続けた：非常に高い確信をもって言う。もし今日別の戦争が形成されれば、イラン・イスラム共和国は技術的に以前の戦争よりもはるかに強力で先進的に行動するだろう。国の技術的活動と生産ラインと兵器工場の継続を単なる物語やメディアの見出しに見せかけようと努める者たちは、現場で我々の軍隊の力を見事に目撃した。時に示されるものは、国の防衛産業に存在する真の能力と潜在力のほんの一部であり、この道は依然として力強く続いている。