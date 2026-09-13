アーシューラーにおける最大の真実のメディア

Abna通信社の報道によると、今日イスラーム世界が目の当たりにしている力の証の一つが、アルバイーン行進である。وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة。アルバイーン行進はイスラームの力であり、真理の力であり、イスラーム抵抗戦線の力である。これほど巨大な、何百万人もの集団がカルバラーへ、イマーム・フサイン(AS)へ、犠牲と殉教という誉れの頂点へと向かって行進する。世界のすべての自由な人々はそこから学ばねばならない。アルバイーンが生まれた最初の日から、最初のアルバイーンの重要性はまさにこの点にあった。すなわち、最初のアルバイーンの重要性とは、アーシューラーの最も強力なメディアであったという点である。

アーシューラーの日からアルバイーンの日まで――ある伝承によれば、それはアフル・バイトがカルバラーに戻った日である――この四十日間は、ウマイヤ朝とスフヤーン派の支配という暗黒の世界のただ中で、真理の論理が統治した四十日間であった。真実のメディアとは、すなわちザイナブ・キョブラー(SA)の叫び、イマーム・サッジャード(AS)の叫びである。どこでか。クーファで、シャームで、まったくの暗黒であった場所で。これらこそ最大のメディアであった。まさにこれらがアーシューラーを守り、まさにこれらがアーシューラーを今日にまで伝えたのである。このアルバイーンの日、そしてアルバイーンの出来事の歴史と根源はここにある。あの日、アフル・バイト(AS)はこの四十日間の行動によって一つの嵐を巻き起こした。あの異様な弾圧の中で、一つの嵐が巻き起こったのである。あの時代、弾圧はこれほど激しく、預言者の子、預言者の孫、清らかなるファーティマ・ザフラー(SA)の愛児であるイマーム・フサイン(AS)の周囲には、72人しか残らなかった。そのような時代にあって、クーファにタッワービーンの出来事を引き起こし、マディーナを動揺させ、シャームを動揺させ、ついにスフヤーン政権を打倒するに至った。これがザイナブ・キョブラー(SA)とアフル・バイト(AS)による偉大なアルバイーン運動であった。

2019年10月13日

殉教されたイラン・イスラーム革命最高指導者、アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師（神の御慈悲がありますように）が、イマーム・フサイン大学（AS）の学生卒業式で行った発言

出典:

祝福されたアンファール章60節

وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم وَآخَرینَ مِن دونِهِم لا تَعلَمونَهُمُ اللَّهُ یَعلَمُهُم ۚ وَما تُنفِقوا مِن شَیءٍ فی سَبیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیکُم وَأَنتُم لا تُظلَمونَ

翻訳: あなた方が有するあらゆる力を、彼ら［敵］に対して備えよ。また、それによって鍛えられた馬（戦場のための）も。それをもって、アッラーの敵、そしてあなた方の敵を脅かすためである。さらに、あなた方が知らない、しかしアッラーがご存知である別の一団に対しても。そして、あなた方がアッラーの道において（イスラームの防衛力を強化するために）費やすものは、余すところなくあなた方に返還され、あなた方は決して不当に扱われることはない。