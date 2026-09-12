イラク抵抗勢力：サウジ施設への攻撃は我々の仕業ではない；イエメン人に祝意

アブナ通信がアル＝アラム・アル＝ハルビを引用して報じたところによると、イラクのイスラム抵抗勢力は声明で、サウジアラビアの重要施設を標的にしたというイラク抵抗勢力に対する非難を否定し、次のように強調した：信頼できる証拠に基づかず、または具体的な調査を行わずにこれらの主張を受け入れたイラク政府の性急さに驚きを表明する。

イラクのイスラム抵抗勢力は本日土曜日、声明で次のように発表した：サウジアラビア軍とその傭兵に対する不屈のイエメン人民の継続的な戦場での勝利に祝意を表するとともに、先週金曜日にサウジアラビアの重要施設を標的にしたというイラク抵抗勢力に対する非難は（我々が主張しない栄誉である）と強調する；同時に、信頼できる証拠に基づかず、または具体的な調査を行わずにこれらの主張を受け入れたイラク政府の性急さに驚きを表明する。

イラクのイスラム抵抗勢力は発表した：非難と世論の逸らしの政策の繰り返しは、イエメンの名誉ある息子たちによるサウジアラビア軍とその道具の相次ぐ敗北を覆い隠すための失敗した試みに他ならない。

イラクのイスラム抵抗勢力の声明には次のように記されている：10年以上にわたりサウジアラビア政権の封鎖下にある抑圧され包囲されたイエメン人民への支援におけるイラク抵抗勢力の不変の立場を改めて強調するとともに、この国の敵にのみ利益をもたらす危機にイラクを引き込もうとする悪意あるシオニスト・アメリカの計画の罠にかかることについて警告する。

イラクのイスラム抵抗勢力は発表した：最後に、疑わしい語りに従う代わりに真実を明らかにすることを目的としたあらゆる国家真実調査委員会への参加への準備を表明する。