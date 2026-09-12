「デリー宣言」の採択；BRICSはイスラエルのレバノンからの撤退を要求

アブナ通信がアナトル通信を引用して報じたところによると、BRICS加盟国の首脳はデリー宣言の中で、ガザ地区からのパレスチナ人のいかなる強制移住にも反対し、パレスチナ人民の権利への支持を強調し、レバノンにおける停戦の遵守、安保理決議1701の履行、およびレバノン被占領地域からのイスラエル軍の撤退を要求した。

BRICSの首脳は土曜日、デリーで開催されたこのグループの第18回首脳会議の初日に、「デリー宣言」を全会一致で採択した。彼らはこの宣言の中で、ガザにおける暴力の継続に深い懸念を表明し、この地域からのパレスチナ人の強制移住を目的としたあらゆる政策を終わらせるよう要求した。

この宣言には、イスラエル・パレスチナ紛争の公正かつ持続可能な解決は平和的手段によってのみ可能であり、自決権と帰還権を含むパレスチナ人民の正当な権利が実現されなければならないと記されている。BRICSの首脳はまた、パレスチナ人の不可侵の権利を損なうか、占領を正当化し長期化させる可能性のある措置について懸念を表明した。

BRICSの加盟国はまた、シリアの主権、独立、統一、領土保全へのコミットメントを強調し、すべての当事者にこの国における平和的で包括的な政治プロセスを支援するよう要求した。