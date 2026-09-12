サイーディー：ホルムズ海峡の暫定ルートを海峡の再開と混同すべきではない

アブナ通信の報道によると、ベフナム・サイーディー国会国家安全保障委員会委員は次のように述べた：イスラム共和国イランは、出入り口のルートを完全に監視・支配することにより、ホルムズ海峡をアメリカの過度な要求に対する強力な抑止手段として維持してきた。

彼はまた、月曜日に予定されているイランとオマーンの外交官の会合に言及し、この戦略的な水路における通行に関する最近の合意の詳細を提供した。ホルムズ海峡の大部分はイスラム共和国イランの沿岸水域に位置している。オマーン側との多数の外交交渉の中で、船舶の限定的な通過のための暫定ルートの設置について合意された。このルートでは、イランが入り口ルートでも出口ルートでも完全な監視と支配を持っていることを示す海上報告が届いている。

国会国家安全保障委員会の委員は述べた：この措置をホルムズ海峡の再開と混同すべきではない。ホルムズ海峡の開放は多数の要因に依存しており、その最も重要なものは海上封鎖の停止、イランの領土保全に対する侵略と脅威の放棄、そしてアメリカによる制裁の解除である。この暫定ルートは単なる前進の一歩であるが、完全な再開はアメリカが自らの義務を果たすことにかかっている。ラマダン戦争前は、毎日2000万バレルの原油（世界消費量の5分の1に相当）、世界のLNGの25パーセント、世界の肥料の33パーセントがこの海峡を通過していた。しかし今日、通行は当時の10分の1以下に減少している。

彼は続けた：統計によると、以前は1日128隻に達していた石油タンカーの通行は、現在では7隻以下の小型タンカーに減少しており、それもイスラム共和国イランの直接許可によって行われている。この状況はアメリカの覇権に挑戦しただけでなく、その利益に深刻な経済的打撃を与えた。今日、敵にとってホルムズ海峡は単なる水路ではなく、地域の力の均衡における抑止手段である。以前の想定とは異なり、アメリカとイランの主な争点の中心はもはや核計画ではなく、ホルムズ海峡に対するイランの支配である。

サイーディーは、ホルムズ海峡の状況が正常であるというアメリカ当局者の主張に応えて次のように述べた：敵は三つの虚偽の語りで失われた威信を取り戻そうとしている。第一に、ホルムズ海峡はそれほど重要ではないと主張している。ならば尋ねるべきである：もし重要でないなら、なぜ全力でその再開を求めているのか？第二に、イランの行動が違法であるという主張であるが、彼らに尋ねるべきである：誰が海上封鎖で地域の安全を危険にさらし、この状況を生み出したのか？