機関とその事務総長はイランにおける犯罪の下地作りについて責任を負うべきである

アブナ通信の記者の報告によると、イスマイル・バガイーは土曜日の夕方、ラメルドにおけるアメリカ政権の犯罪を検討する記者会見で次のように述べた：ラメルドにおけるアメリカの行動が疑いのない戦争犯罪であることに疑問の余地はなく、行われた調査もこの攻撃における禁止兵器の使用を確認している。

彼は付け加えた：この攻撃ではクラスター弾が使用され、そのそれぞれが約18万個の破片と3グラムの弾丸を含んでいた。これはラメルドの民間人に対して行われた犯罪の規模を示している。