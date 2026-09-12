協力（タアーウン）：テクノロジー時代における個人主義という毒への解毒剤

Abna通信社の報道によると、朝である。目を覚ますとまず最初にすることは、携帯電話を手に取ることだ。メッセージ、ニュース、「いいね」やコメントなど…誰もがスマートフォンを手にしているこの世界では、一見すると誰もがかつてないほどつながっているように見える。インターネット、SNS、瞬時のメッセージアプリ、テレビ通話は、一見すると距離を取り除いたかのようである。しかし問いはこうだ。「私たちは本当に互いに近づいたのだろうか。それとも、無数の仮想的なつながりの中で、これまで以上に孤独になっているのではないか」。

答えは日常の振る舞いの中に見出すことができる。家族の集まりでも、誰もが自分のスマートフォンの画面に没頭している。地下鉄やバスの中でも、誰もが自分の仮想世界に夢中である。何時間もメッセージアプリに向き合う若者が、両親と数言葉を交わすことすら拒む。これらは深刻な危機、すなわち「過度な個人主義の危機」の兆候である。

ここにおいて、イスラムにおいて、とりわけイスラム革命の偉大な創始者イマーム・ホメイニー(RA)の思想において高い位置を占める「協力（タアーウン）」という概念の意義が理解できる。協力は、この暗闇の中で一筋の光のように輝きうる。協力とは、今日の私たちの社会がこの蔓延する病から解放されるために必要とする、まさに治癒の薬である。

第一部：個人主義——人間を征服するための植民地主義の設計図

1.1. 産業革命からデジタル革命へ——戦略的転換の物語

植民地主義は歴史を通じて、諸民族を支配するためにさまざまな手法を用いてきた。ある時は軍事侵攻によって、ある時は経済的搾取によって、そして今日ではソフトウォーと精神の征服によって。しかし、おそらく植民地主義の最も巧妙かつ危険な計画は、「個人主義文化」の普及であろう。

事の次第はこうである。西洋は産業革命によって人間を機械へと変え、続くデジタル革命によって人間を自らの携帯電話に結びつけることで、次第に新しい社会——「誰もが自分のことしか考えず、誰も他者のことを考えない社会」——の礎を築いていった。

この過程の結果は何か。今日、多くの西洋諸国では、高齢者が老人ホームで孤独死し、子どもたちはコンピューターゲームとともに育ち、隣人同士は互いを知らず、家族は崩壊している。これこそが「世俗的ヒューマニズム」という流行の名で呼ばれるものである。すなわち、自らを世界の中心と見なし、神をも含めていかなる自己より上位の権威も認めない人間である。

1.2. メディア——新植民地主義のソフトな武器

しかし、この文化はいかにしてイランをはじめとするイスラム諸国に広まったのか。答えは「メディア」の比類なき力にある。近代植民地主義は、軍事侵攻によっては諸民族の思想の砦を征服できないことをよく学んでおり、それゆえ「メディア」という武器を用いるのである。

インフルエンサー、ドラマ、映画、コンピューターゲーム、アンダーグラウンド音楽、SNS、そして若い世代の手元にある無数の他の手段は、いずれも同じメッセージを植え付ける。「あなたが一番大切だ」「他人の目など気にするな」「自分らしくあれ」「自分の楽しみだけを考えよ」。

これらのメッセージは表面的には魅力的だが、その本質はイスラム社会にとって最も破壊的な毒である。誰もが自分のことだけを考えるとき、社会は形成されない。誰もが自分の権利のことしか考えず、社会的義務を顧みないとき、文明は崩壊する。これはまさに植民地主義が望むところである。

1.3. イランの生活における個人主義の苦い結末

この文化的侵略は、私たちの日常生活にどのような影響を及ぼしてきたのか。

数十年前の家族を思い起こしてほしい。イランの家族は夜になると一つの食卓を囲み、物語を語り、思い出を語り合い、日々の出来事について語り合った。しかし今日では、家族の全員が同じ部屋に座っていながら、それぞれが自分のスマートフォンの中で別々の世界を漂っている家庭がいかに多いことか。親は子どもに不満を抱き、子どもは親から距離を置いている。

今日の社会的関係を見てみよう。かつて路地や通りでは、隣人同士が互いを知り、助け合っていた。しかし今日では、多くの都市のマンションに、互いを全く知らない複数の家族が暮らしている。地震や洪水、さらには感染症といった災害において、協力の精神がなければ、いかにして危機を乗り越えることができるだろうか。

離婚、依存症、うつ病、孤独の増加傾向を見てほしい。今日、家族の主要な懸念事項となっているこれらの社会的病理は、すべて過度な個人主義以外に根はない。誰かが自分の問題を他者と分かち合えず、孤独の中に沈み込み、助けてくれる者がいないとき、その結末は崩壊と転落以外にありえない。

1.4. 「協力の文化」に代わる「生活スキル」という策略

興味深いのは、今日一部の人々が「生活スキル」というスローガンのもとにこの危機への解決策を示そうとしていることだが、彼らはこうした解決策自体もしばしば同じ個人主義的な枠組みに由来していることに気づいていない。つまり、「互いに助け合いなさい」と言う代わりに「いかに孤独に耐えるか」と言い、協力の文化を広める代わりに個人主義に適応するスキルを教えているのである。これはまさに私たちが避けるべき誤りである。

第二部：イスラムにおける協力——唯一神論的かつ本性的な基盤

2.1. コーランと善における協力への呼びかけ

イスラム体制は崇高な神的価値の上に築かれており、この体制の最も重要な典拠であるコーランは、協力と協働という概念に特別な注意を払っている。この点に関して最も重要な章句は、疑いなくマーイダ章第2節であり、次のように述べている。「وَ تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ」、すなわち「善と敬虔において互いに協力し、罪と侵害において協力してはならない」。

しかし、なぜコーランはあらゆる概念の中で、協力を「善（ビッル）」と「敬虔（タクワー）」のかたわらに置いたのか。「善」とは善良さを意味し、「敬虔」とは信仰深さを意味するが、それらは個人的な概念ではないのか。答えは、コーランの視点において、いかなる善もいかなる敬虔も孤立の中では意味を持たない、ということである。真の唯一神論とは、人間と神、そして神の被造物との結びつきを意味する。イマーム・アッ=リダー(AS)は、ある伝承の中でこう述べている。「隣人のことを思いやらぬ者は、我らの一員ではない」。

コーランの視点から見れば、社会は一つの身体である。各部分は他の部分を必要とする。協力とは、この身体の中に善と恩恵が流れ込むことを意味する。「善において協力せよ」と述べるとき、それは善への道が集団的な道であり、孤独ではその道の目的地に至ることができない、ということを意味する。

2.2. 無謬者たちと教友たちのシーラ（範例）における協力

預言者ムハンマド(SAW)は生涯最後の時刻に、私は二つの重いもの——神の書と我がアフルルバイト——を汝らのもとに遺すと述べられた。それゆえ私たちも、コーランの教えに留意することに加えて、預言者(SAW)と清浄なるイマームたち(AS)のシーラ（範例）にも目を向けなければならない。彼らははたして自らの務めを一人で行っていたのだろうか。

神の使徒(SAW)は、メディナのモスクを建設する際、自らの祝福された手で石を運んだ。イマーム・アリー(AS)は夜な夜な孤児や貧者を助け、自らの手で彼らの世話をした。イマーム・ハサン(AS)は貧しい人々と食卓を共にし、イマーム・フサイン(AS)はカルバラーへの道中、同志たちとともに断食を行い、持てるものを分かち合った。この実践的なシーラは、協力の精神が宗教的生活の本質そのものに流れていたことの証左である。

2.3. なぜ協力は本性的なのか

イマーム・ホメイニー(RA)は、唯一神論的かつ哲学的な視点から、協力を単なる道徳的・経済的命令を超えるものと見なしていた。同師は協力を「本性的な事柄（フィトリー）」であると考えていた。すなわち、人間は本質的に他者とともに、他者のそばで生きることを望む存在である。たとえ物質的な欲求がすべて満たされていたとしても、他者との交流と協力を必要とするのである。

この視点は極めて深く、独創的である。誰もが「経済人」や「利己的な人間」について語る世界において、イマームは協力を人間の本性そのものに結びつける。すなわち、人間が自らの本性の道を歩むならば、利己的になるどころか、他者との自然かつ自発的な協力へと向かうのだと説くのである。したがって、ある社会が個人主義へと向かっているのを目にするとき、それはその社会が本来の本性から遠ざかっていることを意味し、その乖離が苦痛と苦悩と危機をもたらしているのである。

第三部：イマーム・ホメイニーとイスラム文明の道における協力の再定義

3.1. 協同経済への新しい視座

イマーム・ホメイニー(RA)がイスラム共和国体制にもたらした偉大な創意工夫の一つは、協力を国の経済における基本的な柱として提起したことである。憲法第44条においても、イランの経済は国営、民営、協同の三本柱の上に築かれている。

しかし、この視点は単なる経済的なものではなかった。イマーム(RA)は、協力の精神が社会に根付けば、経済的、文化的、社会的、さらには政治的な問題の多くが解決されることをよく理解していた。それゆえ同師はこの概念を強調することで、植民地主義への依存から脱却し、経済的自立を達成するための実践的な方策を示したのである。

協力とは、私とあなたが、見知らぬ他者に依存する代わりに、互いに支え合うことを意味する。すなわち、私には仕事を作ってくれる植民者など必要ない。私たち自身が互いに協力し合うことで、仕事を生み出し、富を創造し、自らの尊厳を守るのである。

3.2. 文化的協力——ソフトウォーへの回答

しかしイマームの視点のもう一つの側面は、文化的・社会的領域における協力であった。イスラム革命の特徴の一つは、共通の目標に向けたさまざまな社会層の相乗効果であった。神聖なる防衛の時代には、農民、労働者、大学生、神学生、主婦の誰もが、後方と最前線の双方で協力し合い、国の領土と名誉を守った。そこにおいて私たちは協力の甘美な果実を目にした。それは、最も困難な状況下でも屹立し続け、決して屈しない社会であった。

イマーム(RA)はこの視点によって、協力が単なるコーランの一語ではなく、一つの文化、一つの生き方、そして存続と発展のための戦略であることを証明した。同師はその発言の中で、団結と連帯の必要性を繰り返し強調し、こう述べていた。「もしムスリムたちが互いに団結するならば、いかなる勢力も彼らを打ち負かすことはできない」。

第四部：なぜ今日、私たちはかつてないほど協力を必要としているのか

4.1. 新たな戦線の認識——協力を標的とする敵

今日のイスラム社会の敵は、人々の間から協力の精神が失われれば、自らの目的をより容易に達成できることをよく知っている。それゆえ彼らは、あらゆる努力を傾け、家族を分裂させ（人々が攻撃に対する安全な避難所を失うように）、社会的信頼を破壊し（人々が互いに疑心暗鬼になり、協力の手を差し伸べなくなるように）、消費主義文化を広め（誰もが個人的な富だけを考え、集団的な発展を考えなくなるように）、革命の成果に疑問を投げかけ（若者たちが未来への希望を失い、国を築くのではなく国を出ることを目指すように）ようとしている。

このような状況において、私たちが対抗するための最も重要な武器は「協力文化の再生」である。すなわち、今日私たちの前にいる敵が単なる軍事的な敵ではなく、メディアとテクノロジーという武器を持つ敵であることを認識しなければならない。したがって、私たちの戦線もまた文化的な戦線でなければならず、その最も重要な塹壕は協力と共感の塹壕である。

4.2. イランにおける協力の恩恵の具体的な実例

では、今日のイランにおいて協力は単なるスローガンにとどまっているのだろうか。否である。協力がもたらす肯定的な影響の実例を数多く見ることができる。

住宅協同組合——数千の家族が住宅協同組合を結成することで、より低い費用と相互扶助によって自らの住居を建設することができた。 生産・農業協同組合——農村の住民や生産者が協同組合を結成することで、自らの製品を最良の形で市場に供給し、より多く、より公正な利益を得ることができた。 カルゼ・アル=ハサネ（無利子貸付）基金——イランにおける協力の最も美しい実例の一つは、地域やモスクの無利子貸付基金であり、人々の協力によって困窮者に無利子の融資を行い、多くの家族の困難を解決している。 危機における信仰に基づく支援——コロナ禍、地震、洪水の際、人々が自発的に同胞の救援に駆けつけ、協力の精神によって多くの問題を軽減する様子を私たちは目の当たりにした。 学問的・科学的協力——最も恵まれない地域で奉仕活動を行う学生の学術グループ、研究チーム、ジハード的奉仕グループは、いずれも社会における生きた、活発な協力の表れである。

4.3. 協力——雇用問題と抵抗経済のための方策

革命の殉教した指導者(RA)の発言の中でも繰り返し強調されてきた協力の最も重要な実例の一つが「抵抗経済」である。抵抗経済とは、国内の力に依拠し、国民の潜在能力を活用することを意味する。そして、この重要な目標の実現は、協力と協働の精神なしには不可能である。

もし今日、失業の削減、インフレの抑制、国内生産の促進のための方策を求めるならば、その主要な鍵の一つは協同組合と協力文化の強化である。人々が団結し、互いに協力して生産と起業に取り組むとき、私たちの海外への依存は減少し、国の経済は敵の圧力に対してより強靭になる。

協力とは、「仕事は専門家に任せよ」というスローガンに代えて、「仕事は結び合った手に任せよ」と言うことを意味する。

第五部：家庭と社会における協力文化を再生するための方策

5.1. 家庭から始めよう

先に述べたように、家庭は最も小さく、かつ最も重要な社会的基盤である。したがって、協力の再生は家庭から始めなければならない。

・自らの問題を解決するために互いに相談し協力する父母は、子どもたちにとって実践的な模範を築く。

・家事を公正な役割分担と協力によって行う家族の成員は、チームワークの文化を子どもたちの中に根付かせる。

・問題や計画、希望について語り合う家族の集いは、帰属意識と連帯感を強める。

ある家庭で、子どもたちが父母が問題解決のために互いに協力し合う姿を目にすることは、なんと美しいことだろうか。そのとき、この振る舞いは彼らの心に刻み込まれ、将来の人生と社会的関係の中でそれを実践することになる。

5.2. 教育制度の見直し

学校や大学もまた、協力文化の再生において重要な役割を果たしうる。個人的な競争や個人の成績の獲得のみを強調する代わりに、集団活動、参加型プロジェクト、ボランティア活動、そして学術・スポーツチームを強化すべきである。

学生時代から協力とチームワークの甘美な味わいを経験した人間は、将来、個人主義の罠に陥りにくくなる。

5.3. メディアの賢明な活用

もし敵が個人主義を広めるためにメディアを利用するのであれば、私たちもまた協力を広めるために同じ手段を活用すべきである。すなわち——

・主人公が孤立した個人ではなく、協力し合う仲間の集団である映画やドラマを製作すること。

・共感、思いやり、隣人への助け、集団的活動を強調するデジタルコンテンツをSNS上で制作すること。

・協同組合やジハード的奉仕グループの成功物語を語り、それをマスメディアで発信すること。

メディアが協力文化に奉仕するものとなれば、奇跡を起こし、若い世代を個人主義の沼地から救い出すことができる。

5.4. 真の民衆的な協同組合の強化

もう一つの実践的な方策は、真の協同組合を強化し、形式的かつ命令的な協同組合から脱却することである。協同組合は、上から押し付けられた政府組織ではなく、真の民衆的な要求でなければならない。政府は財政的、信用的、法的な支援によって、民衆的な協同組合の成長と発展のための土壌を整えることができる。

5.5. イラン・イスラム的な良き伝統の再生

イランには協力と相互扶助の分野において豊かな伝統がある。さまざまな都市や村に存在していた「ボネ」「ヴァルグ」「ハシャル」「ノズーラート」といった伝統的な協同の形態は、この集団的精神の実例であった。これらの伝統を新たな視点と現代的な手段の活用によって再生することは、非常に有効でありうる。

結論：協力——分裂と支配からの救済の道

最後に、私たちは今日のイラン社会が、これまで以上に真の意味での「協力」を必要としていることを認めなければならない。敵があらゆる力を挙げて分断と個人主義に集中している社会において、協力は否定しがたい必要事項である。

イマーム・ホメイニー(RA)は、その深い唯一神論的視点から、協力を本性的かつ根本的な事柄と見なし、それをイスラム共和国体制の柱の一つとして提起した。今日もまた、この貴重な文化を再生し、家族の結束を強めると同時に、文化的・経済的な敵の攻撃に対して社会を強靭にすることが、私たちの責務である。

協力週間を機会として、今日から家庭、職場、地域、そして自らの街において、他者に協力の手を差し伸べ、ともにイスラム・イランのより明るい未来を築いていこうではないか。

協力とは、私とあなたがともに、神のために生きることを意味する。そして、これが根付くならば、いかなる力も私たちを打ち負かすことはできない。

ザフラー・サーレヒーファル