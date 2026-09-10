歴史が誇る模範の女性、ファーティマ・ザフラー(SA)

Abna通信社の報道によると、シェイク・サドゥーク師は著書『アル=アマーリー』の中で、自身の伝承経路によりムファッダル・イブン・ウマルから次のように伝えている。彼は言った、「私はイマーム・ジャアファル・サーディク(AS)に、ファーティマ・ザフラー(SA)の誕生はどのように行われたのかと尋ねた。」するとイマームは次のように答えられた。「ハディージャ(SA)が神の使徒ムハンマド(SAW)と結婚した時、メッカの女たちは(イスラームへの敵意から)ハディージャ(SA)を避け、彼女の家を訪れず、挨拶もせず、誰もハディージャ(SA)と会うことを許さなかった。恐怖と不安がハディージャ(SA)を襲い、彼女は神の使徒(SAW)に危害が及ぶのではないかと深く悲しみ、落ち着かなかった。ハディージャ(SA)がファーティマ・ザフラー(SA)を身ごもった時、ファーティマ(SA)は母の胎内から彼女に語りかけ、慰めを与えていた。ハディージャ(SA)はこのことを預言者(SAW)に隠していた。ある日、神の使徒(SAW)が家に入ると、ハディージャ(SA)がファーティマ(SA)と話しているのを耳にし、ハディージャ(SA)に『誰と話しているのか』と尋ねた。」

ハディージャ(SA)は答えた。「私の胎内にいる子が私に語りかけ、私の話し相手となっているのです。」

預言者(SAW)は言われた。「これはジブリールであり、その子は女児であり、清浄で祝福された血統であると私に告げている。神は間もなく私の血統をこの子から続けられ、イマームたち(AS)はこの子の子孫から現れるであろう。神は啓示が終わった後、彼らを(神の使徒の)代理人・後継者とされるのである。」

ハディージャ(SA)はこのようにして妊娠の日々を過ごし、ファーティマ・ザフラー(SA)の誕生が近づくと、クライシュ族とバヌー・ハーシムの女たちに、女性たちが出産の際に互いを助け合うように、自分の出産を助けに来てほしいという伝言を送った。

しかしクライシュ族の女たちや他の者たちは、「あなたは私たちの言葉を聞き入れず、私たちの忠告を退け、貧しいアブー・ターリブの孤児であったムハンマド(SAW)と結婚した。それゆえ私たちはあなたのもとへは行かず、決してあなたを助けない」という返事を寄越した。(実に何と奇妙な圧迫であったことか。預言者(SAW)は使命の初期にどれほど多くの敵を持たれていたことか。そしてイスラームがどれほど孤立していたことか、このような状況においてさえ、預言者(SAW)の妻から人々が離れ、言葉すら交わさなかったのである。)

ハディージャ(SA)はこの返事に深く悲しみ、心を痛めたが、神は彼女を一人にはされなかった。突然、ハディージャ(SA)は、バヌー・ハーシムの女性に似た、浅黒く背の高い四人の女性が入ってくるのを見た。ハディージャはその姿を見て驚き恐れた。そのうちの一人が言った。「おお、ハディージャよ、悲しまないでください。私たちは神のもとからあなたのもとへ参りました。私たちはあなたの姉妹です。私はイブラーヒーム(アブラハム、神の友)の妻サラです。そしてこちらはムザーヒムの娘アースィヤで、彼女は天国であなたの隣人となる者です。もう一人はイムラーンの娘マルヤム(マリア)であり、こちらはムーサー(AS)の妹クルスームです。神は出産の際にあなたを助けるために、私たちをあなたのもとへ遣わされたのです。」

この時、そのうちの一人がハディージャの右側に、もう一人が左側に、三人目が正面に、四人目が背後に座した。そしてこの時、清浄で汚れなきファーティマ・ザフラー(SA)が誕生された。彼女が地に触れた瞬間、光り輝く光がその身から放たれ、メッカのすべての家々を照らした。突然、天国のフーリー(乙女)十人が現れ、それぞれの手には天国の盆とカウサルの水で満たされた水差しを携えていた。ハディージャ(SA)の前にいた女性がファーティマ・ザフラー(SA)を抱き上げ、カウサルの水で洗い清め、乳よりも白く麝香と竜涎香よりも芳しい二枚の白い衣を取り出した。その一枚でファーティマ・ザフラー(SA)の体を包み、もう一枚を頭巾と被り布とした。それから彼女に語りかけるよう促すと、ファーティマ・ザフラー(SA)は口を開き、神の唯一性とムハンマド(SAW)の預言者としての使命を証言し、このように述べられた。

«اشهد ان لا اله الا الله، و ان ابی رسول الله سید الانبیاء، و ان بعلی سید الاوصیاء، و ولدی ساده الاسباط؛»

「私は、唯一なる神の他に神はいないことを証言します。そして私の父は神の使徒であり預言者たちの主です。そして私の夫は後継者たちの主です。そして私の子らは二人の(預言者の)孫たちの主です。」

それから彼女はその四人の女性それぞれに挨拶をし、名前で呼びかけた。彼女たちは喜びに満ちた笑顔でファーティマ・ザフラー(SA)に目を向けた。フーリーたちと天の住人たちは、ファーティマ・ザフラー(SA)誕生の吉報を互いに伝え合い、天には天使たちがそれまで見たことのないような光が現れた。

その後、女性たちはハディージャ(SA)に言った。「清浄で汚れなく、祝福され幸いに満ち、祝福された血統を持つあなたの子を受け取りなさい。」ハディージャ(SA)は喜びと幸福に満ちてファーティマ・ザフラー(SA)を抱きしめ、乳房を彼女の口に含ませると、乳が流れ出した。それ以降、ファーティマ・ザフラー(SA)は一日ごとに他の子供の一か月分に相当する成長を遂げ、一か月ごとに他の子供の一年分に相当する成長を遂げられた。(1)

出典:ハディージャ・アル=クブラー(SA)の情報サイト

注:(1) 『ハディージャ、献身と抵抗の象徴』230~232ページ、『ビハール・アル=アンワール』第16巻80~81ページおよび第6巻247ページ、第43巻2ページ。