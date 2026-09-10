アイスランド首相：トランプの地図は無意味だ

アブナ通信社がアナトルを引用して報じたところによると、アイスランド首相は、アイスランドと他のいくつかの国をアメリカ国旗の下に示したドナルド・トランプによる地図の公開に反応して、それを「侮辱的」で「荒唐無稽」と呼んだ。アイスランド政府は以前にも、公式の抗議のためにアメリカ大使を召喚していた。

クリストルン・フロスタドッティル、アイスランド首相は述べた：私の観点からすると、私たちが見ているものの含意は荒唐無稽である。

彼女は付け加えた：国家の主権についての冗談に面白いことや普通のことは何もない。

トランプはソーシャルネットワークTruth Socialに、アメリカ、カナダ、グリーンランド、アイスランド、メキシコ、中央アメリカ、カリブ海諸国をアメリカ国旗の色で示し、この地域全体を「アメリカ合衆国」と名付けた地図を公開していた。

フロスタドッティルは、アメリカ大使がアイスランド外務省に召喚され、私たちの観点からこの措置が完全に受け入れられないことを完全に明らかにしたと述べた。

アイスランドの外務大臣、ソルゲルドゥル・カトリン・グンナルスドッティルもまた、グリーンランドとその国民への自国の支持を強調し、レイキャビクはグリーンランドの国民の側に立ち続けると述べた。

彼女は同時に、アイスランドは貿易や防衛などの分野でアメリカとの協力を維持したいと述べた。アイスランド首相もまた、両国の直接関係はこれまで深刻な問題に直面していないが、トランプの投稿を軽視すべきではないと強調した。