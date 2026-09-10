ヴァンス：トランプが望めば、イランと合意に達することができる！

アブナ通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、アメリカ副大統領は、この国の当局者によるイランに対する根拠のない主張を続け、彼らがイランを石油輸出から排除し、この国はもはやエネルギー部門からの収入がないと主張した。

この報告によると、「J.D.ヴァンス」は自らの主張を続けて、イランにはもはや多くの選択肢が残されておらず、トランプが望めばこの国と合意に達することができると付け加えた。

トランプ副大統領から提起された主張は、彼自身が最新の声明で自己功績作りに励み、次のように主張した時に来ている：過去2年間は最も成功した年であり、我々は自国をかつてないほど強く、安全に、豊かに、自由にするだろう。

トランプはイランに関する妄想を繰り返し、次のようにも主張した：我々はイランとの戦争に勝利し、ホルムズ海峡を掌握している。我々はホルムズ海峡を支配しており、それを「トランプ海峡」と呼ぶべきだと思う。

アメリカ大統領はまた、イランの経済に関する発言を繰り返し続け、主張した：イランは崩壊しつつある；この国は何十年もの間中東の暴君であったが、もはやそのような状況にはない。

トランプのこれらの矛盾した発言と主張は、彼が以前にイランとの戦争はこの国の中間選挙後に終結すると主張していた時に来ている。