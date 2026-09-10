アブナ通信社がアルジャジーラ放送を引用して報じたところによると、ドナルド・トランプ、アメリカ大統領は自己功績作りに励み、次のように主張した：過去2年間は最も成功した年であり、我々は自国をかつてないほど強く、安全に、豊かに、自由にするだろう。

トランプはアメリカへの移民問題についても主張した：我が国にとって災害であり脅威であった移民を止めた。

トランプは移民に関する自国政府の措置についても述べた：南国境に建設した壁のおかげで、我が国にとって災害的な脅威であった移民を止めた。

彼はまた主張した：我々の政策は合理的で理性的であり、前回の選挙での我々の勝利は我が国を救った。

アメリカ大統領は述べた：我々はエネルギー部門で独立と支配を達成し、この分野で優位に立つだろう。

彼はイランについても主張した：我々はイランとの戦争に勝利し、ホルムズ海峡を掌握している。

トランプは厚かましい発言で付け加えた：我々はホルムズ海峡を支配しており、それを「トランプ海峡」と呼ぶべきだと思う。

アメリカ大統領はまた、イランの経済に関する発言を繰り返し続け、主張した：イランは崩壊しつつある；この国は何十年もの間中東の暴君であったが、もはやそのような状況にはない。

トランプは自らの主張を繰り返し、付け加えた：我々はイランが核兵器を手に入れることを許さず、彼らは我々が選挙で敗北した場合、弱い民主党員と交流できることを望んでいる。