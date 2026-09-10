ウォーレン上院議員：トランプのイランとの戦争はアメリカに1000億ドルの費用をもたらした

アブナ通信社の報道によると、「エリザベス・ウォーレン」、アメリカのマサチューセッツ州出身の上級民主党上院議員は、ソーシャルメディアXにメッセージを公開し、次のように書いた：トランプのイランとの戦争（イランに対するアメリカの違法な侵略）は、アメリカ人のエネルギー費用にさらに1000億ドルの負担をかけた。

この上級民主党上院議員はこの件に関して付け加えた：そしてこれが、就任から1年以内にエネルギー価格を半減させると約束したあのドナルド・トランプだ。