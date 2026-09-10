アジジ、アメリカ軍人に向けて：手遅れになる前に自国に戻れ

アブナ通信社の報道によると、イブラヒム・アジジ、イスラム諮問評議会の国家安全保障委員会委員長は、ソーシャルネットワークの一つに投稿を公開し、次のように書いた：海軍の勝利者たちは再びあなた方に示した、ここは常にペルシャ湾であり、イランが勝利者としてそれを管理しているのだと。

彼は続けて、アメリカのテロリスト軍の軍人に向けて付け加えた：手遅れになる前に、残りの装備と人員を救うために逃げ、自国の土地に戻れ、せめて自国の国境を守れるように。