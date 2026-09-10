アブナ通信社の報道によると、革命最高指導者の顧問はソーシャルネットワークの一つに投稿を公開し、次のように書いた：九十年代の初めにイランはRQ-170を捕獲し、十年も経たないうちに世界のドローン分野における主要な勢力となった。

彼は付け加えた：今やアメリカのドローンは自律システムにおける新たな飛躍の機会となり得る。トランプは、ペンタゴンの経験豊富な将軍たちを解任する前に、自分が誰と向き合っているのかを彼らに尋ねるべきだった。