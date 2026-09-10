ホルムズ海峡の通行量が過去10日間で最低水準に

アブナ通信社がアル・マヤディーン通信を引用して報じたところによると、海運会社が発表した統計に基づき、水曜日にホルムズ海峡を通過した貨物船の数は過去10日間の平均を下回った。

このニュースは、ホルムズ海峡での緊張激化を受けて、ブレント原油が7週間ぶりに1バレル101ドルを超えたとメディアが報じた中で伝えられた。

イラン・イスラム共和国は、アメリカが態度を改め、イスラマバード合意の枠組みにおける自らの義務の履行に戻らない限り、ホルムズ海峡は閉鎖されたままだと宣言している。