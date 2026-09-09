カイロとアンマン、シオニスト入植地への対抗措置としてのロンドンの決定を支持

ABNA通信社がパレスチナ通信「サマ」を引用して報じたところによると、エジプトとヨルダンは、占領下のパレスチナ領土におけるシオニスト政権の違法入植地に関連する物品・サービスの貿易禁止という英国政府の新たな決定を歓迎した。

両国は、ロンドンの措置を、入植地拡大に対抗し二国家解決の崩壊を防ぐための国際決議に沿った極めて重要な一歩と見なした。

先に、英国、フランス、カナダの首脳は共同声明で、シオニスト入植地の拡大と入植者による暴力の激化を、地域の安定に対する直接的かつ差し迫った脅威であると表明した。

アンディ・バーナム英首相、エマニュエル・マクロン仏大統領、マーク・カーニー加首相はこの声明で、3カ国が入植地からの物品輸入禁止や、これらの活動の仲介者・受益者に対する的を絞った制限を実施する措置を取ると強調した。

3カ国の首脳は、国際法に基づくヨルダン川西岸の入植地の違法性を強調し、「エヴァン」計画や入植者による暴力の激化を、地域の平和の見通しを脅かす要因であると述べた。

声明では：「昨年のパレスチナ国家承認を受け、今こそ二国家解決と我々の価値観を保護するための実践的かつさらなる措置を講じる時である」とされている。

3カ国は、西アジアおよびそれ以遠の安全のために二国家解決の達成が不可欠であるとし、この協調した決定を地域の安定保護に向けたアプローチの転換点であると位置付けた。

また、3カ国は今月末、国連総会の場でこれらの措置のフォローアップを目的とした共同会合を開催することも発表された。