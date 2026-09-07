イスラムの共通点、ウンマ団結の軸——イマーム・ハーメネイー師の発言に見る統一戦略の再考

Abna通信社の報道によると、「唯一のイスラム・ウンマ」という課題は、古くからイスラム世界の根本的な関心事の一つであり、イスラム革命指導者たちの思想の中で特別な位置を占めてきた。殉教した最高指導者、アーヤトッラー・セイエド・アリー・ハーメネイー師は、統一を一時的・戦術的な戦略としてではなく、イスラムの原則、義務、そして新たなイスラム文明の礎と見なしていた。師はイスラム諸宗派間の数多くの共通点に依拠し、「ウンマ」というアイデンティティを「個別の宗派集団」よりも上位に置き、共通のイスラム的「われわれ」の形成を戦略的目標として追求した。(1)

唯一のウンマのアイデンティティの基盤——イスラムの共通点

イマーム・ハーメネイー師の見解では、イスラムの共通点は「唯一のウンマ」というアイデンティティ形成における最も重要な基盤である。師は、ムスリムたちが宗派やフィクフ（法学）上の違いを抱えながらも、共通のアイデンティティ要素を持ち、それによって個別の集団・宗派の水準から単一のウンマの水準へと引き上げられ得ると考えていた。タウヒード、聖クルアーン、イスラムの預言者(SAW)、単一のキブラ、ハッジ、道徳的価値観といった共通点は、師が常にそれらへの依拠を強調してきた、共通のアイデンティティを与える要素である。(2)

師は、国内のスンニ派のウラマーや長老たちとの会見において、この事実を強調してこう述べている。「私は長年にわたり、意図的に『イスラム・ウンマ』という言葉に力点を置いてきた。それは、われわれが一つのウンマであることを忘れないためである。確かに、われわれの中にはイラン人もいれば、イラク人、シリア人などもいる。しかし、これらの国境は『イスラム・ウンマ』という真実を変えるものではない」。この発言は、ウンマのアイデンティティが民族的・国民的アイデンティティに優越すること、そして宗教的共通点こそが単一のアイデンティティの基盤を成すことを、よく示している。

また師は、対立を誇張する者たちへの答えとして、こう述べている。「われわれにはこれほど多くの共通点があるのに、それが見えていない。むしろ多くの場合、われわれは相違点にばかり注目してしまう」。(3)

クルアーン——統一をもたらす共通の軸

聖クルアーンは、イスラムの共通点の中で最も重要なものとして、唯一のウンマのアイデンティティ形成において根本的な役割を果たしている。イマーム・ハーメネイー師はクルアーン的な視点から、統一を宗教的原則であり、万人に課された義務であると考えていた。師はこれに基づき、統一への努力は単なる道徳的勧告ではなく、クルアーンの命令であり、イスラム・ウンマの力と尊厳を実現するための条件であると確信していた。

至高なる神はこう仰せられる。

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (4)

「あなた方は皆でアッラーの綱にしっかりとつかまり、分裂してはならない」。

この尊いアーヤは、統一に関する最も重要なクルアーンの命令として、殉教した指導者の思想において常に強調の中心であった。師は「アッラーの綱」とは、ムスリムたちがその周りに結集すべきイスラムの共通点そのものであると考えていた。(5)

至高なる神は別のアーヤでこう仰せられる。﴿إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (6)

「まことに、これはあなた方のウンマ、唯一のウンマである。われはあなた方の主である。ゆえに、われに仕えよ」。

したがって、統一はイスラムの諸原則の一つである。(7)

また別のアーヤで至高なる神はこう仰せられる。﴿أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ﴾ (8)

「[ムスリムたちは]不信仰者に対しては厳しく、彼ら同士の間では慈悲深い」。

師はこのアーヤに基づき、唯一のウンマには二つの本質的特徴があると考えていた。すなわち、共通の敵に対する断固たる姿勢と、内部における慈悲と思いやりである。(9)

共通点を通じた統一実現のための実践的方策

イマーム・ハーメネイー師は、唯一のウンマのアイデンティティを実現するために、イスラムの共通点に基づいた数多くの実践的方策を描き出した。その中でも最も重要なものは、以下の通りである。

a) イスラム諸宗派の聖なるものへの尊重

師はスンニ派の聖なるものを侮辱することをシャリーア上禁じるという歴史的なファトワーを発することで、共通点を理論の次元から実践の次元へと導いた。「スンニ派にシーア派の聖なるものを侮辱する権利がないのと同様に、シーア派にもスンニ派の聖なるものを侮辱する権利はない」という師の強調は、共通点の尊重を守り、対立が敵意へと転化することを防ぐための大きな一歩であった。(10)

b) 共通の敵への注力

師は、敵を認識し、共通の敵に立ち向かうことを、イスラム諸宗派間で最も重要な共通点の一つと見なしていた。この視点において、パレスチナおよび聖なるアル・クドスの問題は、イスラムの統一の真実性を測る基準として位置づけられている。師は統一週間に際してのメッセージの中で、アメリカの犯罪的支配者たちと偽りのシオニスト体制は、イスラムの団結の宿敵であると強調した。(11)

c) 一時的な戦術ではなく、戦略的統一

師は明確にこう強調していた。「私はムスリムの統一というスローガンを戦略的な課題と見なしている——それは戦術的あるいは便宜的な課題では決してない」。この視点は、統一を一時的な措置から根本的な目標へと引き上げるものである。(12)

d) 対立の助長を避けること

師はいかなる形であれ対立を煽ることを非難し、こう述べている。「いかなる人物であれ、ムスリム同士の分裂につながる行為を行う者は、イスラムの敵の目的に手を貸したことになる」。(13)

共通点、新たなイスラム文明への序章

イマーム・ハーメネイー師の思想体系において、共通点をめぐる統一は最終目標ではなく、大いなる文明的運動の出発点である。師は共通点に依拠しながら、新たなイスラム文明の創出を目指し、そのために段階を描いていた。すなわち、相互不可侵から始まり、共通の敵への対抗における協力、学術的・経済的な相乗効果を経て、最終的には壮大なイスラム文明の形成に至る、というものである。(14)

研究者たちの分析によれば、聖クルアーンは「タアールフ」（アイデンティティの多様性を認める原則、フジュラート章13節）と「イウティサーム」（超国家的統一の必要性を説く原則、アル・イムラーン章103節）という二つの原則の弁証法を通じて、収斂のための動的なモデルを提示しており、これはアーヤトッラー・ハーメネイー師の思想の中で、支配体制に対する抵抗の戦略として実践化されている。(15)

したがって、殉教したイマーム、アーヤトッラー・ハーメネイー師の見解からすれば、タウヒード、クルアーン、尊い預言者(SAW)、キブラ、ハッジ、道徳的価値観といったイスラムの共通点が、「唯一のウンマ」というアイデンティティの根本的基盤を成している。師はこれらの共通点に依拠し、宗派や地理的国境を超えた視点をもって、世界のムスリムの間に共通のイスラム的「われわれという感覚」を蘇らせようと努めた。この見方において、統一は戦術的な事柄ではなく、戦略的な原則であり、シャリーア上の義務であり、イスラム・ウンマの尊厳と新たなイスラム文明の礎である。とりわけ、イスラム世界が敵による分裂を煽る脅威と陰謀に直面している現在の状況において、これらの指針を実践することは否定しがたい必要性であり、新たな権力の構図の中でイスラム・ウンマが誇りと役割を取り戻す唯一の道は、これらの共通点への回帰と「唯一のウンマ」の実現にほかならない。(16)

注:

殉教した指導者とイスラム統一の言説：理論的基盤と実践的戦略 同上 30 収斂の憲章——殉教した革命指導者のイスラム統一に関する発言の再読 アル・イムラーン章103節 フィクフ・アッ=タクリーブ——ウンマ統一の教令樹立における殉教者ハーメネイーのイジュティハード的基盤の再読 アンビヤー章92節 偉大なるイスラム・ウンマに関する覚書．https://share.google/VZWU2LiEafa5vuMdl ファトフ章29節 アーヤトッラー・ハーメネイー師著作保存・出版事務所公式情報サイト（KHAMENEI.IR） 30 収斂の憲章——殉教した革命指導者のイスラム統一に関する発言の再読 統一週間に際する革命指導者のメッセージ：いかなる立場の者であれ、分裂を煽る行為は敵の目的に資するものである 30 収斂の憲章——殉教した革命指導者のイスラム統一に関する発言の再読 統一週間に際する革命指導者のメッセージ：いかなる立場の者であれ、分裂を煽る行為は敵の目的に資するものである コムで開催された第40回イスラム統一会議学術部門の報告——ウンマの文明的アイデンティティ再構築と統一理論化に関する識者らの強調 「タアールフ」と「イウティサーム」の弁証法——アーヤトッラー・ハーメネイー師の思想における民族的アイデンティティとイスラム・ウンマの収斂に関するクルアーン的モデルの定式化 殉教したアーヤトッラー・ハーメネイーの思想におけるイスラムの統一は、一時的・政治的戦略ではない

フィルーゼ・デルダーリー（研究者、メディア・サイバー空間活動家）