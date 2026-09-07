聯合ニュースが報じたところによると、ガーディアン紙は記事で、ピート・ヘグセス米国防長官がイランとの戦争激化とペンタゴン内の対立拡大を受け、非効率な運営と物議を醸す決定に対する批判の高まりに直面していると書いている。批評家たちは、ヘグセスが政治問題に注力した結果、米国の軍事準備態勢が弱体化したと指摘している。

この報告書によると、陸軍長官ダン・ドリスコルの辞任後、米国防総省のトップにおける対立がより顕著になった。この辞任に加えて、一部の将校の昇進妨害や、中東における米軍任務延長に対する上級指揮官の抵抗の暴露は、ヘグセスと軍事組織との間の溝の拡大の兆候と見なされている。

ガーディアン紙は、批評家たちがイランとの戦争における米国の戦略についても疑念を表明したと書いている。ケビン・キャロル退役陸軍大佐で元軍事情報将校は、米国の作戦の最終目標が不明確だと述べた。なぜなら、イランに対する米国の行動はワシントンの意図した目標を達成できなかったからだ。

一方、米国政府の中東における長期駐留継続の決定は、軍事能力の消耗について懸念を引き起こしている。一部の元軍事当局者は、この状況の継続が東アジアを含む他の脅威に対処する米軍の準備態勢を低下させる可能性があると警告している。

ガーディアン紙はまた、イランでの米軍空爆と民間人犠牲者に対する批判にも言及しており、この問題がヘグセスとペンタゴンへの政治的圧力を強めている。

全体として、この報告書はペンタゴン内の不満の高まりの図を示しており、批評家たちはヘグセスが軍事戦略や部隊の準備態勢よりも政治的・文化的考察に関与しすぎており、この問題が米軍の威信と作戦能力を損なう可能性があると考えている。