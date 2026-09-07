聯合ニュースが報じたところによると、シオニスト政権の首相「ベンヤミン・ネタニヤフ」は、最新の発言で再びイランの将来について夢想し、イラン体制の終焉は近く、テルアビブはイスラム共和国体制の転覆に決意していると主張した。

ネタニヤフは、ユダヤ教の新年にあたるシオニスト政権の閣議で、イランに対する使い古された根拠のない主張を繰り返し、イラン体制は弱体化し、存続のために闘っていると主張した。

この発言は、シオニスト政権の首相が過去数ヶ月間にイスラム共和国の崩壊について同様の約束を何度もしてきた中でなされたが、これらの主張はこれまで、この政権の失敗をごまかすための政治的夢想とメディアプロパガンダに過ぎなかった。

ネタニヤフは脅迫的な言辞を続け、イランがイスラエルを攻撃した場合、テヘランは想像もできない打撃を受けるだろうと主張した。

また、彼は「別の任務」の存在について語り、シオニスト政権はそれを完了する決意であると主張した。これらの発言は、実際の成果を示すというよりも、心理戦を仕掛け、テルアビブの力と主体性という偽のイメージを植え付けようとする試みである。

ネタニヤフは「イラン体制の終焉が近い」と語っているが、イラン・イスラム共和国は過去数十年にわたって外部の脅威や圧力に何度も耐え抜き、イスラム共和国はその道を歩み続けている。

ネタニヤフのイラン体制の「差し迫った崩壊」に関する主張の繰り返しは、何よりも国内向けであり、シオニスト政権の社会と世論の士気を高め、この政権の軍事行動の継続を正当化することを目的としている。