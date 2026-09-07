イエメンの衝突で３００人以上が死亡、数百世帯が避難

聯合ニュースがアルジャジーラを引用して報じたところによると、イエメン政府軍とアンサールッラー派との戦闘は同国南西部でここ数日激化しており、公表された報告によれば、これらの戦闘で３００人以上が死亡した。

イエメン政府軍の２つの軍事筋は、土曜日と日曜日の戦闘で自軍戦闘員８４人が死亡したと発表した。

同時に、アンサールッラー派に近い４つの情報筋も、同じ期間に同派の戦闘員５７人が死亡したと伝えた。

イエメン軍のメディアセンターは声明で、政府軍は日曜日に複数の戦線で大規模な作戦を実施し、陣地の奪還と固守、およびアンサールッラー派の陣地と集結地への攻撃を行ったと発表した。

この声明によると、政府軍は３方向から「アル・バラ」戦線を攻撃し、タイズ西部の「アル・クダハ」地域で複数の陣地を奪還した。また、ホデイダ南部に新たな陣地を構築した。

イエメン政府軍はさらに、アンサールッラー派がタイズ西部の「アル・ダバブ」戦線に浸透しようとする試みを阻止したと主張した。

これらの軍によると、この衝突でアンサールッラー派の戦闘員２０人以上が死傷した。

地上戦闘と同時に、イエメンの戦闘機はタイズ西部の「アル・バルフ」地域、ホデイダ南部地域、およびマリブ州西部郊外のアンサールッラー派陣地を攻撃した。