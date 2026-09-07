アルジャジーラが分析：なぜアメリカの制裁ではイランを屈服させられないのか？

聯合ニュースが報じたところによると、アルジャジーラのウェブサイトは記事で次のように書いている。アメリカは現代の戦争において、掲げた目的のいずれも達成できていない。カブール空港での歴史的な光景、ハノイのアメリカ大使館上空を飛行するヘリコプター、ベトナム戦争での６万人の軍人死者、そしてワシントンの同戦争からの撤退を定めたパリ協定の署名、アフガニスタンへの数千トンにおよぶ爆弾投下と、逃走に近かった同国からの突然の撤退――これらすべてがある一点を思い起こさせる。

今日、アメリカとシオニスト政権によるイランに対する戦争は、核・ミサイル計画の破壊と現政権の転覆をもたらすはずだったが、これらの目的は達成されなかった。アメリカのあらゆる攻撃はイランの報復に直面しており、これはイラン人が降伏しておらず、彼らの意志が弱められていないことを意味する。

イランに課された制裁は、４０年以上前の制裁を思い起こさせる。イラクのクウェート侵攻後、アメリカはイラクに制裁と封鎖を課し、食料や医薬品の流入を妨げたが、イランの場合は状況が異なる。

イランの国土面積はイラクの数倍である。イラン周辺国はテヘランの現政権と敵対していない。イランはパキスタン、アフガニスタン、トルクメニスタン、アゼルバイジャン、イラクと長い陸上国境を有しており、イラク経由でイランの需要が満たされている。

さらに、イランは北部に７００キロメートルの海上国境を持ち、北部諸国、特にロシアと連携している。このため、制裁がどれほど強化されても、イラン人を屈服させることはできない。

興味深いのは、現在、戦争開始の理由ではなかったホルムズ海峡の再開について、アメリカとシオニスト政権がイランへの侵略開始時に掲げた目的よりも多くの議論がなされている点である。