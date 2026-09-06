国際関係樹立に関するクルアーンの基準

Abna通信社の報道によると、国際関係樹立に関するクルアーンの基準とは何か。近年、イラン・イスラム共和国がなぜイスラエルおよびアメリカとの関係を断絶し、両国への敵対姿勢を堅持する一方で、ロシアや中国などとは関係を保ち、友好の絆を広げているのかという問いがしばしば投げかけられる。いずれもムスリムの国ではないこの二つの外国勢力に対して異なる姿勢を取ることには、クルアーン的な根拠があるのだろうか。

いかなる国家も国際社会において友と敵を持つことは自然なことである。重要なのは、友および敵との関係の在り方であり、さらに重要なのは、友好や敵対を判断する基準、そしてその程度である。イスラム共同体およびイスラム諸政権の行動原則・基盤・規範を導き出す典拠は、聖クルアーンと預言者ムハンマド(SAW)のスンナに示されているため、この二つの貴重な典拠がこの種の議論や問題を検討し答えを見出す上で果たす役割は明白である。

異教徒や敵との関係に関するムスリムの外交政策の規定に言及した節の一つが、アル・ムムタハナ章の第8節および第9節(1)であり、異教徒との関係樹立あるいは断絶の基準を明確に示している。

啓示の背景とアル・ムムタハナ章の中心的メッセージ

アル・ムムタハナ章の諸節は、宗教の敵との秘密の関係を通じて利益を確保しようとする考えが誤った道であり、何の結果ももたらさない行為であることを強調している。(2) これらの節の背景から、一部の移住した信者たちが、メッカに残った親族や子どもたちの保護を得ようという動機から、ひそかにメッカの多神教徒と友好関係を結んでいたことがうかがえる。(3)

すなわち、アル・ムムタハナ章冒頭の節の啓示の由来について次のように伝えられている。移住したムスリムの一人であるハーティブ・イブン・アビー・バルタアはメディナに住んでいたが、彼の家族はメッカに残り、彼らを守ってくれる親族もいなかった。ヒジュラ暦8年、メッカの多神教徒による盟約違反を受けて、預言者ムハンマド(SAW)はメッカへ進軍することを決意した。

ムスリムたちがメッカ征服に向けて出発する前、ハーティブは手紙を書き、サーラという女性に託してメッカの住民に届けさせ、預言者ムハンマド(SAW)の進軍を知らせることで、自らの家族を守ろうとした。しかし預言者ムハンマド(SAW)はこの内通を知り、イマーム・アリー(AS)、ズバイル、ミクダードに命じてその女性を捕らえさせた。

三人はメディナとメッカの間の道でその密使の女性を見つけた。女性は初め否定した。荷物を調べたが何も見つからなかった。一同は引き返そうとしたが、イマーム・アリー(AS)は「預言者が我々に嘘をつかれることもなければ、我々が嘘をつくこともない」と言った。そこで女性を厳しく問い詰めると、サーラは編んだ髪の中から手紙を取り出した。預言者ムハンマド(SAW)はハーティブを呼び出した。

ハーティブは謝罪と忠誠を表明しつつ、自らの信仰を強調し、目的は家族を守ることにあったと述べた。この経緯の中でこの章が啓示され、ムスリムに敵との友好を強く禁じた。アル・ムムタハナ章の冒頭の節も末尾の節も、いずれも敵との関係に関するものであり、ムスリムが敵と友好関係を結ぶことを戒めている。(4)

敵対的でない異教徒との関係

アル・ムムタハナ章第8節および第9節は、異教徒(非ムスリム)を明確に二つの集団に分け、それぞれに対するイスラム共同体の対応の仕方を示している。これらの節によれば、ムスリムに対して敵対的な行動を取らない異教徒との関係には何ら妨げはない。第8節には次のようにある。

「لا یَنْهَاکم اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فیِ الدِّینِ وَ لَمْ یخْرِجُوکمُ مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُواْ إِلَیهِمْ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ؛(5)」

「アッラーは、宗教のためにあなたがたと戦わず、あなたがたをその家から追い出さなかった者たちに対して、親切にし、公正に接することを禁じてはおられない。本当にアッラーは公正な者を愛される。」

敵対的な異教徒との関係断絶

アル・ムムタハナ章第9節は、関係を断つべき敵の特徴を示し、次のように述べている。

「إِنَّما یَنْهاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذینَ قاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ وَ ظاهَرُوا عَلی‌ إِخْراجِکُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُمْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛(6)」

「アッラーが禁じておられるのは、宗教のためにあなたがたと戦い、あなたがたをその家から追い出し、追放に協力した者たちと親しくすることだけである。彼らと親しくする者、それは不義の徒である。」

敵対的な異教徒の特徴

アル・ムムタハナ章第9節は、「インナマー」という排他性を示す言葉で始まり、関係断絶を次の三つの特徴を備えた敵にのみ限定している。

一、宗教上の信念や価値観をめぐってあなたがたと戦い、争う者:「قاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ」

二、あなたがたを正当かつ自然な権利から奪う者:「أَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ」

三、あなたがたへの敵対において同盟を組み、結束した陣営を築く者:「ظاهَرُوا عَلی‌ إِخْراجِکُمْ」

この節では、敵対的な敵との関係断絶の三つの理由が挙げられている。

一、宗教的価値観を理由とする敵対行動

二、ムスリムを正当かつ確定的な権利から奪うこと

三、ムスリムに対する同盟の結成と協力者集め

したがって、もし異教徒がムスリムに危害を加えず、敵対しないのであれば、この節は彼らには適用されない。言い換えれば、敵対的な異教徒と非敵対的な異教徒との間には違いがある。(7)

停戦(和平)状態における関係断絶

節で用いられている語に注目してみると、

「الَّذینَ قَاتَلُوکُمْ فیِ الدِّینِ وَ أَخْرَجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ وَ ظَاهَرُواْ عَلیَ إِخْرَاجِکُم؛」

「宗教のためにあなたがたと戦い、あなたがたをその家から追い出し、追放にあたって互いに協力した者たち」(8)

過去形(現在形や分詞形ではない)が用いられていることは重要な点を示している。すなわち、あなたがたの敵は、これまでに行った明白な敵対行為によって、たとえ現時点であなたがたと戦争状態になくとも、すでにその敵意を具体的に示し、証明しているということである。言い換えれば、この節は和平状態にある敵との関係断絶について述べたものであり、戦争状態にある場合には、敵への対応は単なる関係断絶にとどまらず、軍事行動そのものとなる。次のように述べられている通りである。

「فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَد؛」

「(戦争状態にある)多神教徒を見つけ次第殺し、捕らえ、包囲し、あらゆる待ち伏せの場所で彼らを待ち構えよ。」(9)、(10)

結論

一、クルアーンの観点から見た国際関係の基準は、諸民族・諸国家の不信仰や信仰ではない。むしろ、それぞれとの関係樹立あるいは断絶は、彼らがイスラム社会およびイスラム政権に対してどのような態度を取るかにかかっている。すなわち、敵との関係樹立は、彼らが敵対行為をやめることを条件とする。

二、アル・ムムタハナ章第8節・第9節は、異教徒との関係のあり方が、彼らのイスラム共同体に対する態度次第であることを示している。異教徒が敵対的な態度を取らなければ、彼らとの関係樹立には何の妨げもないが、敵対的な態度に固執するならば、彼らとの関係は禁じられる。

三、敵対が確定している政権との同盟に加わること、また、イスラムとムスリムに対する陰謀の前歴があり、自らの敵意を証明した同盟国との連携は、クルアーンの教えに反する。

注: