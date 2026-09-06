アブナ通信社の報告によると、ドイツの政党「ザーラ・ヴァーゲンクネヒト同盟－理性と正義のために」の外交問題専門家であるゾイム・ダグデレン氏は、リア・ノーボスチに対し、ドイツ政府はライプツィヒのドローン事件に関するロシアの関与の証拠や、自らの非難を証明するための資料を一切提示していないと述べた。

同氏は、戦争と平和の問題がかかわる場合、政府は証拠を検証する機会を国民に提供する義務があり、単に根拠のない主張を述べるだけでは不十分だと強調した。

これに先立ち、在ドイツ・ロシア大使のセルゲイ・ネチャエフ氏は、モスクワはライプツィヒのドローン事件とそれに対するベルリンの対応を挑発的かつ意図的な行為と評価していると述べていた。

ライプツィヒのドローン事件は、一件の出来事からドイツとロシアの間の深刻な外交・安全保障上の緊張に発展している。

ドイツは8月4日にライプツィヒ/ハレ空港で発生した事件について、公式にロシアの責任を主張している。ドイツ内相は、同国の治安機関と欧州パートナーによる調査がロシアの関与を明確に示していると述べた。事件現場では、爆発物と起爆装置を搭載したドローンも発見されていた。

ロシアはこれらの非難を否定している。在ベルリン・ロシア大使館はドイツの主張を根拠がなく挑発的であるとし、モスクワはドイツの行動は無視されないと警告した。

これに対しドイツは、在ボン・ロシア領事館の閉鎖とベルリンでの「ロシア・ハウス」の活動終了を発表し、ロシア国民の入国管理を厳格化し、ロシアの個人・団体をEU制裁リストに追加する取り組みを進めている。

ロシア外務省はこれに対し、在モスクワ・ドイツ臨時代理大使を召喚した。