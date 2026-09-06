アブナ通信社がRT（ルプトリー）を引用して報じたところによると、米国大統領ドナルド・トランプは干渉的な発言で次のように書いた：「スペインで起きていることは非常に悲劇的だ。なぜならこの国は国境を全く管理していないからだ。」

スペインは、アメリカとシオニスト政権のイラン攻撃の際、テヘランに対する軍事作戦への協力を拒否した数少ないヨーロッパ諸国の一つであった。ペドロ・サンチェス政権は攻撃を非難し、それを国際法の枠外の行動と表現し、ロタとモロンにある米西共同軍事基地はイランに対する作戦のために米軍に提供されないと宣言した。この決定を受けて、数機の米軍機がこれらの基地から撤収した。

マドリードの立場はワシントンとの前例のない意見の相違を生んだ。特にスペイン政府は、軍事基地に関する二国間協定はイランに対する攻撃的作戦への使用を許可していないと強調したからだ。スペインはまた、外交的解決と国連憲章の遵守を主張し、戦争へのより大きな参加を求める米国の圧力に抵抗を示した。この立場は、イラン戦争への対応をめぐるNATO欧州加盟国間の亀裂を露呈させ、マドリードとワシントンの間の緊張を高めた。