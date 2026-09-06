イランとの戦争におけるトランプ戦略の「アキレス腱」

アブナ通信社の報告によると、アルジャジーラのウェブサイトは、地域の緊張とエネルギー供給チェーンの混乱に起因する危機で各国の経済が苦しむ中、アメリカ経済も前例のない燃料価格の上昇に直面していると報じた。世界最大の原油生産国であるこの国は、2022年夏以来、前例のないガソリン価格の上昇を経験している。アメリカ政府がこの高騰を抑えようと努力しているにもかかわらず、価格は上昇を続けており、この傾向は国内平均インフレ率に悪影響を及ぼしている。

この報告書によると、現在の状況は他の商品の価格上昇と相まってトランプ政権に圧力をかけ、戦争の拡大やイランのエネルギー施設を含む標的リストの拡大という選択肢を制限している。

ここ数ヶ月でアメリカ政府は戦略備蓄に1億2800万バレルの石油を追加し、ガソリン価格を1ガロン4ドル未満に引き下げようとしたが、効果はなかった。戦争開始前の1ガロン当たりの価格は3ドル未満であり、ホルムズ海峡が再開されるまでは戦前の水準に戻ることはないだろう。

米国内の石油会社も、国内の需給ではなく世界価格に基づいて価格を設定している。つまり、価格は本来あるべき水準より60％も上昇する可能性があることを意味する。

価格上昇は、中間選挙の接近と相まって、イランとの戦争におけるトランプ戦略のアキレス腱となっている。この状況が彼の選択肢を制限している。