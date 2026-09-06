モヘッビ司令官：イランに対する経済封鎖は米国に多大なコストをもたらす

イランIRGCの報道官である准将ホセイン・モヘッビ氏は、厳しい制裁と米国によるイランのいわゆる海上封鎖に言及し、インタビューで次のように語った：米国とトランプの想定は、自らの軍事力と海軍艦隊に依拠してイラン・イスラム共和国を屈服させられるというものだったが、最近の展開はこれらの見積もりが現実からかけ離れていることを示した。

同氏は、米国の力の重要な部分は軍事兵器のデモンストレーションに基づいていると述べ、次のように表明した：彼らは海軍艦隊と空母の存在だけでイランが後退すると思い込んでいたが、前に出るたびに数歩後退せざるを得なくなった。

同氏は付け加えた：この事実そのものが、軍事分野で首位を主張する超大国が、イランとの対決において深刻な制約に直面していることを示した。

制裁のコストは米国の方がイランより大きい

IRGC報道官は米国によるイランへの経済的圧力に言及し、次のように述べた：自らが巨額の経済的債務に直面し、同時に中国や他国との経済戦争にある国が、どうしてイランとの経済戦争に勝利すると主張できるのか？

モヘッビ司令官は海上封鎖とその経済的影響についても次のように述べた：経済的観点からこの問題を計算するならば、この状況が米国に与える損害は、イランに与える損害の数倍に上る可能性がある。