ペルシャ湾における革命防衛隊のミサイル応酬；米空母と駆逐艦が攻撃対象に

アブナ通信社―政治グループ：セントコムによるイラン船籍タンカー3隻への攻撃から24時間足らずで、IRGCは2回の別々の作戦により、空母と米駆逐艦を弾道ミサイルで攻撃し、ホルムズ海峡付近で敵の無人水上艇（USV）を破壊した。この行動は米国の侵略に対する断固たる応答であり、敵の戦闘艦艇は損害を受けた後、同海域から撤退した。

IRGC広報部は日曜日早朝の声明第10号で次のように発表した：IRGC航空宇宙部隊は、イラン船籍の船舶に妨害行為を行い、海上封鎖に参加していた、子どもを殺す侵略的な米軍の空母と駆逐艦の1隻に対し、複数発の弾道ミサイルで攻撃を実施した。

この声明によれば、両戦闘艦艇は損傷を受け、再攻撃への恐怖から戦闘海域からの脱出を余儀なくされた。IRGCは、長年にわたり虚偽の誇りと根拠のない主張でこの地域を跋扈してきた侵略者が、今日、米海軍の戦闘艦2隻が攻撃されたことを公式に認めざるを得なくなったと強調した。セントコムによるこの作戦の発生認証は、敵の戦略的敗北の生きた証拠であり、IRGCの攻撃力の証明であると評価された。

数時間後、IRGC広報部は声明第11号で、IRGC海軍によって米テロリスト軍の無人水上艇（USV）1隻が攻撃されたと報告した。ホルムズ海峡の保護区域に侵入しようとしていたこのUSVは攻撃を受けた。IRGCは、この重要な水路をイラン・イスラム共和国が戦略的に管理していることに言及し、敵のあらゆる絶望的な動きはIRGC海軍の戦士たちによって監視されており、断固として応報されると強調した。米国は、この地域から撤退し、悪行を断念する以外に道はないことを認識すべきである。

この作戦は、セントコムが昨日IRGC関連のタンカー3隻への攻撃を公表した直後に行われた。IRGCはこの行動により、米国の侵略に対して痛烈な応答を加え、イラン・イスラム共和国の軍隊がイラン・イスラムの存立を断固として守る決意であることを改めて示した。

IRGCは声明の結びで、敵対的・侵略的行為が続く場合、米国レジームはさらに厳しい応答を覚悟すべきだと警告した。我々はかつてなく強く立ち、勝利は不屈のイラン・イスラム国民のものである；敗北と後悔は侵略者たちの必然的な運命となるだろう。