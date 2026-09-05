米軍統合参謀本部メンバー50名、イラン戦争情報漏洩で調査対象に

ABNA通信社がアルジャジーラ放送局を引用して報じたところによると、ニューヨーク・タイムズ紙は情報筋の話として、米軍統合参謀本部の約50名のメンバーが、イラン戦争に関する情報のメディアへの漏洩について調査を受けていると伝えた。

この報告によると、軍人に対するこの調査は、米軍の重要な弾薬備蓄の減少に関する情報の暴露に焦点が当てられる。

この調査は、米国のシンクタンクである戦略国際問題研究所（CSIS）が先ごろ、米国の「パトリオットPAC-3 MSE」迎撃ミサイルの備蓄が2月28日以降65％減少し、約759発になっていると発表したことを受けて行われる。

この米国研究所の報告によると、パトリオット迎撃ミサイルは年間わずか183発しか生産されておらず、その納入には約3年半かかる。

戦略国際問題研究所の最新報告はまた、「サード（THAAD）」システムの迎撃ミサイル備蓄も452発から278発に減少したことを示している。

この米国シンクタンクは、サード迎撃ミサイル備蓄の再構築には数年かかると強調した。

NBCニュースも最近、米政府当局者の話として、米軍は防空備蓄の急速な枯渇のため、イランのミサイルやドローンに対して「選択的射撃」政策を余儀なくされていると明らかにした。