外国人記者らによるクヘスタクでの米国による結婚式攻撃事件現場の視察

ABNA通信社によると、シリクのメディア・バスィージュ責任者代理のモフタル・ラヒミ氏はこの視察の際に次のように述べた。ロシア・トゥデイ、ロイター、レバノンのアル・マヤディーン、アル・ガディール、バグダッドのアル・アハド、ロシアのスプートニクなどの記者を含む国際メディアの記者・代表者らがこの視察に参加し、地元住民や被害者家族と対話しながら、この非人道的な攻撃の全容を記録した。この攻撃では4歳の男児、16歳の少年、女性3人を含む5人が死亡し、70人以上の無実の市民が負傷した。

ラヒミ氏は、目撃者の証言によると、水曜日の午後8時に米軍はいかなる正当な理由もなく、報道の沈黙の中、結婚式の参加者を攻撃したと述べた。この行為は広範な世論と地元当局の非難を浴びている。

ラヒミ氏は、州当局との調整のもとで行われた外国人記者らのこの地域への訪問は、この犯罪の実情を国際的に発信し、地域における米軍の侵略的な本質を暴露する機会を提供したと強調した。

なお、クヘスタク港はホルモズガーン州南東部のシリク郡に位置しており、この地域の無防備な人々に対する最近の攻撃は、米国の人権主張の真の姿を再び世界に明らかにした。