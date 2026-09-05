ペルシャ湾での冒険がトランプ氏にとって「政治的死刑宣告」と化した／イランは「選挙のための戦争」で超大国を打ちのめした

Abna通信社の報道によると、米国財務長官は最近の発言で、経済的圧力の目的はイランを交渉のテーブルに引き出すことであり、「経済的孤立化」作戦の目的はイランを交渉のテーブルに戻させる状況を作り出すことにあると主張した。

米国のドナルド・トランプ大統領も自身の主張を繰り返し、対イラン戦争における費用対効果のパラドックスを受け入れない自国世論を説得しようと努めながら、国民の生活上の優先事項が大統領にとって一種の正統性の危機となっている中で、イランは敗北した国であり、米国はホルムズ海峡の支配権を握っていると述べた。

こうした中、米国ジョンズ・ホプキンス大学応用経済学教授でレーガン政権の経済諮問委員会メンバーであるスティーブ・ハンケ氏は、Abna通信社とのインタビューで、対イラン戦争がトランプ氏個人にもたらす経済的・安全保障上の影響、および米国がこの戦争のために支払ってきた代償について語り、トランプ氏に対する国民の支持は、彼が仕掛けた対イラン選挙戦争のために低下していると強調した。

同氏は、「トランプ氏はこの戦争の代償を世論という法廷ですでに支払っており、今後も支払い続けるだろう」と述べた。

米国にとっての戦争の安全保障的・政治的代償

ハンケ氏はさらに、「安全保障の観点からも、米国は同様に高い代償をこの戦争のために払ってきた。ホワイトハウスは膨大な量の弾薬を消費し、海軍を疲弊させ、モスクワと北京に対して米国の力の限界を露呈させた。トランプ氏の戦争はまた、ペルシャ湾岸の同盟国を米国から遠ざけた。これらの同盟国は、これ以上の緊張激化に関与したくないと明確に表明している」と付け加えた。

同氏は、「おそらく何よりも重要なのは、米国とイスラエルの威信が深刻に傷つき、その一方でイランの威信は向上したという点だ」と強調した。

ホルムズ海峡——力の均衡における新たなてこ

続けて、イランが「エネルギー地政学」に依拠し貿易ルートを封鎖することで、通常の軍事力を超えて中東における力の均衡を事実上再定義しているのではないかという質問に対し、同氏は、「イランは自らがホルムズ海峡を支配できることを速やかに悟り、今後もこの海峡への支配を維持し続けるだろう。実際、イランは現在、世界の八大チョークポイントの一つを掌握している。したがって、イランが中規模国家でありながら超大国を打ち負かしたことは明らかだ」と述べた。

ハンケ氏はこの状況を説明するためにリリパット国の物語を引き合いに出し、「リリパットの物語さながらに、イランはガリバー——アンクル・サム——を鎖でつなぎ止めた。この対立が一巡するたびに、イランはより強い立場に、米国はより弱い立場に置かれてきた」と付け加えた。

戦争が米国民の「財布」に与えた打撃

このジョンズ・ホプキンス大学教授はさらに、トランプ氏の対イラン強硬策が来るべき選挙における自身の党派的立場にとって「戦略的自己破壊」となる可能性、および米国大統領に対する国民支持の決壊点について、「私はこの堤防はすでに決壊していると考える。この堤防が決壊したのは、戦争が米国民の財布に打撃を与えた瞬間だ」と述べた。

同氏は、「米国民は、自らの生活費が影響を受けない限り、外交政策上の冒険的行動をかなりの程度まで許容することができる。しかし、燃料や食料の価格を通じて戦争が米国民の生活費に直接影響を及ぼし始めるやいなや、戦争を続ける政権への支持は低下する。中間選挙において、費用のかさむ戦争は往々にして死刑宣告に等しい」と説明した。

対談の別の箇所で、ハンケ氏はトランプ氏が燃料価格の上昇を対イラン対決のための「取るに足らない代償」として描く言説と、その言説が米国世論の説得に失敗している理由について触れ、「トランプ氏の政治的言説が国民を説得できずにいるのには二つの理由がある。第一に、この言説は軽油に依存する農家やトラック運転手を侮辱するものだからだ。第二の理由は、この戦争が米国によって資金提供・支援されている宗教戦争であることが明白だからだ。この事実は日を追うごとに米国民にとってより明らかになりつつある」と述べた。

米国の影響力低下と地域的な力の均衡の変化

続いて、この戦争が地域における米国の地位にもたらす影響について言及し、「トランプ氏の対イラン選挙戦争は戦略的な大失敗であった。今後、中東における米国の力は大幅に低下し、イランとトルコが優位な立場を占めることになるだろう」と明言した。

撤退か激化か——板挟みのトランプ氏

最後に、トランプ氏が戦術的撤退と緊張緩和へと追い込まれるのか、それとも国内の正統性の危機から抜け出すために「制御された対立の激化」へと向かうのかという問いに対し、ハンケ氏は、「トランプ氏は追い詰められており、その人気は低下しつつあり、明確な出口は存在しない。戦争を続けることは彼への支持をさらに弱めるだけだ。戦術的撤退こそが論理的かつ経済的に妥当な選択肢だ」と述べた。

同時に、トランプ氏のやり方に触れて、「しかし、ここで語っているのはドナルド・トランプのことだ。彼のやり方は三つの要素から成る。第一に、攻撃、攻撃、攻撃。第二に、否定、否定、否定。そして第三に、私が勝った、私が勝った、私が勝った、というものだ」と付け加えた。