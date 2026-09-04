テズ西部の戦線が激化、イエメン武装勢力がバブ・エル・マンデブ海峡方面で前進

Abna通信社の報道によると、イエメン武装勢力はここ数時間で、テズ西部のバブ・エル・マンデブ海峡を見下ろす複数の地域で軍事的な前進を遂げた。この前進は、戦略的前線であるアル・カドハとマクバナの2カ所において、サウジアラビア寄りの勢力との激しい衝突を経て実現したものである。この2つの前線は、テズ州西部における主要な補給路を見下ろす位置にあり、これらの勢力は同前線を、州西部の農村地帯にある各戦線の部隊増強に利用してきた。

テズ西部、新たな戦闘の舞台

レバノンの日刊紙アル・アフバールの報道によれば、上記の2つの前線はバブ・エル・マンデブ海峡の安全保障上、極めて重要な意味を持つ。両地域は、西海岸およびモカ市、さらに同海峡へと通じる地理的縦深部かつ陸上の玄関口にあたるためである。アル・カドハ地区はまた、イエメンの山岳地帯と西海岸を結ぶ結節点でもあり、同地区を掌握すればアル・バルフ、さらにモカへの前進が可能となる。加えて、同地区の掌握は、アデンおよびラハジからイエメン西海岸へと部隊や装備を移送するルートの支配を意味することになる。

このため、これらの前線が完全にイエメン武装勢力の手に落ちることへの、サウジアラビア寄り勢力側の懸念が高まっている。これら勢力に近い筋の主張によれば、この事態はバブ・エル・マンデブ海峡における航行にとって新たな脅威となりかねないという。

アル・カドハ、テズからモカへの経路における戦略的要衝

テズの現地筋はアル・アフバール紙の取材に対し、各種の兵器が使用された衝突が、テズ枢軸における主要4地区、すなわちアル・トゥワイル、アル・アフトゥーブ、アル・クワイハ、ジャバル・グバーリーの間で展開したと明らかにした。

これらの筋によると、イエメン武装勢力は、テズ枢軸傘下でイスラーフ党の統制下にあるアル・ナスル旅団をはじめとするサウジアラビア寄り勢力が、サウジアラビアの支援と計画の下で接触線への攻撃を計画しているとの情報を入手した後、アル・カドハにおける軍事集結地を攻撃した。

これに対し、サウジアラビア寄り勢力側に属する軍事筋は、衝突が4つの前線に拡大したと発表した。これらの前線の一部はアル・ワーズィイヤ郡内、別の一部はマウザ郡内にあり、第3の前線はテズ西部のアル・バルフ枢軸に位置する。また、アル・マアーフィル郡内のアル・カドハ前線、およびジャバル・ハバシ郡内のアル・アフトゥーブ、アル・クワイハ両前線でも衝突が続いている。

高地におけるイエメン武装勢力の前進

アラブ首長国連邦寄りの活動家らがアル・ナスル旅団によるアル・カドハ前線の明け渡しを非難する一方、事情に通じた現地筋はアル・アフバール紙に対し、イエメン武装勢力がマクバナおよびジャバル・ハバシの両前線でサウジアラビア寄り勢力と激しい戦闘に入ったと述べた。

これらの衝突は、イエメン武装勢力が前日未明、ハムラ、アル・カウズ・アル＝アスファル、アル・ラフバ、アル・ハッザーン丘陵、マスナアなどの地域、および他の複数の戦略拠点を掌握したことを受けて発生した。さらに同勢力は、アル・アフィーラ、アル・ヌワイハ、アル・ウザイルの各村落を見下ろす山脈、マウザ郡内の複数の丘陵、そしてハイス郡を見下ろすアル・バラーシャ山脈も制圧した。

これらの筋によれば、ターレク・サーレハ派の勢力は現在、イエメン武装勢力の手に落ちたこれらの拠点の一部奪還を試みており、この作戦はイエメン南部のサラフィー主義系「アル・アマーリカ旅団」の部隊の支援を受けて行われている。

サウジアラビア寄り勢力側の犠牲者

サウジアラビア寄り勢力は、アル・カドハおよびマクバナでの衝突で複数の指揮官が死亡したことを認めている一方、AFP通信は同勢力内の関係筋の話として、その戦闘員13人が死亡したことを確認した。

サウジアラビアの支援を受けるアデン政府寄りのメディアも、テズ西部の各前線で衝突が激しく続いていると報じ、アル・カドハ地区におけるテズ・モカ間の戦略的経路の陥落について懸念を示した。もっとも同メディアは、イエメン武装勢力がアル・カドハ前線の軍事拠点2カ所を制圧した後、サウジアラビアに近い武装勢力がこれら2拠点を奪還することに成功したと主張している。

その後、サウジアラビアの支援を受けるアデン政府に近い筋は、ジャバル・ハバシ前線におけるジャバル・ヌウマーンの陥落を確認した。この山には重要な拠点が複数存在し、複数の前線を相互に結ぶ広範な軍事補給路を見下ろす位置にある。

ジャバル・ハバシ、テズ西部の戦況を左右する要衝

モカ市の活動家らも、イスラーフ党の部隊がジャバル・ハバシの戦略拠点から撤退し、ジャバル・ヌウマーンを明け渡したと非難した。彼らによれば、この動きによってイエメン武装勢力は同山周辺の複数の拠点を掌握し、サウジアラビア寄りの合同部隊の補給路を遮断することとなった。

イエメン西海岸のターレク・サーレハ派に近い活動家らが、バブ・エル・マンデブ海峡を見下ろす地域の陥落が同海峡における航行の安全に及ぼす影響について警告するのと時を同じくして、テズ西部の軍事筋は今後数日間で衝突が激化するとの見通しを示した。

また、サウジアラビアの支援を受けるアデン政府の統制下にある州南東部のアッ＝シルウ前線司令部は、アッ＝ダッバ地区をはじめとする複数の地域が接触線に直接面していることを理由に、夜間の往来を禁止する措置を発表した。

ミサイルと無人機、テズ西部の戦況に加わる

これに関連し、サウジアラビアの支援を受けるアデン政府の大統領指導評議会メンバーの一人であるターレク・サーレハ派に属し、イエメン西海岸に展開する部隊は、一連のミサイル攻撃の標的となったことを確認した。

同部隊に近い筋によると、イエメン武装勢力はモカおよびアル・ホーハ南部の農村地帯にある同派の拠点に対し、弾道ミサイル約14発と複数の無人機で攻撃を行った。

これらの筋はまた、防空システムが無人機の一部を迎撃したと主張する一方、イエメン武装勢力によるミサイル攻撃が作戦全体に及ぼす影響については限定的であるとの見方を示した。

しかし、モカおよびアル・ホーハの別の筋は、今回の攻撃によって複数の軍事拠点で大規模な爆発が発生したと強調した。この点について同筋は、これらの攻撃がおそらく武器庫や増援部隊・装備を標的にしたことを示すものだと述べている。