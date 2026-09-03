エジプトで預言者(SAW)の伝記(スィーラ)に関するセミナーが600回以上開催

Abna通信社の報道によると、エジプト・ワクフ省は、国内の国境地域の県において、「聖預言者(SAW):道徳の理想的模範」と題した625回の学術セミナーを開催した。

エル・バラド・ニュースの報道によると、これらのセミナーは月曜日、イシャーの礼拝の後、各国境県のワクフ事務所で開催された。

これらは、「あなたの概念を改革せよ」構想に沿った同省の広報・教育・啓発プログラムの一環である。

これらのセミナーの目的は、預言者(SAW)の伝記(スィーラ)と道徳的美徳、そして預言者(SAW)が生涯を通じて体現した美徳について、包括的な視点を提供することである。

これらのセミナーは、人格形成と社会的絆の強化における道徳の影響に焦点を当て、肯定的な価値観を広め、誤った考えや行動を是正することを目指している。

この催しは、モスクの広報・教育的役割を強化し、宗教的説教を社会の構成員の意識と価値観を強めるテーマと結びつけるために開催されている、同省の学術セミナーの一環である。

預言者(SAW)が他者と接する際の伝記(スィーラ)と道徳的美徳を強調することで、これらのセミナーは、慈愛ある行動、共感、尊重、そして社会的連帯における預言者の行動の包括的かつ実践的な模範を説明している。

これらのセッションはまた、預言者の倫理が単なる理論的原則ではなく、人格形成と、誤解を是正し肯定的な行動を促進する取り組みを支える、尊重・共感・協力に基づく社会の構築のための包括的なアプローチであることを強調している。

これらのセミナーは、紅海県、南シナイ県、新渓谷県(ワディ・アルジャディード)、マトルーフ県、北シナイ県、スエズ県を含む、エジプトの複数の国境県で開催されている。