ABNA通信がロシア・トゥデイを引用して報じたところによると、米国の上院議員バーニー・サンダース氏は、ドナルド・トランプ米大統領が戦略的要衝ホルムズ海峡の「掌握」後に「トランプ海峡」に改名するよう提案した投稿に反応した。

サンダース氏はプラットフォーム「X」への投稿で次のように書いた。「違います、トランプ氏、アメリカ国民はあなたがホルムズ海峡を自分の名前にすることを望んではいません...彼らが望むのは、イランでの違法戦争を終結させることです。この戦争はディーゼル価格を1ガロン5.69ドル、ガソリン価格を1ガロン4.12ドルまで引き上げました...あなたは大統領であって、狂った王様ではありません。そのように振る舞ってください。」

トランプ氏は以前、プラットフォーム「トゥルース・ソーシャル」にこう投稿していた。「今やホルムズ海峡はアメリカ合衆国の支配下にある。これをトランプ海峡と改名すべきではないか？」

ドナルド・トランプ氏はホルムズ海峡の掌握を繰り返し主張しているが、国際関係者の情報によれば、イランは依然としてこの戦略的海峡を完全に掌握しており、同海峡での航行はイランの安全プロトコルに従って行われている。本日木曜日に発表された初期の海運データによると、昨日6隻の貨物船がホルムズ海峡を通過した。これは前日の11隻から減少しており、約13隻という10日間の平均を大幅に下回っている。