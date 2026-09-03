ルビオ：イランを支援する国は制裁する

ABNA通信がBinanceウェブサイトを引用して報じたところによると、マルコ・ルビオ米国務長官は本日水曜日、テヘランに対する自国の失敗した立場を繰り返し、「イランの収入獲得を支援する国々を制裁する」と主張した。

このメディアによると、米国務長官はまた、ワシントンがイランによる船舶攻撃に対して行動を続けると主張した。

マルコ・ルビオは次のように主張した。「残念ながら、イランに関しては、状況に対する見解においてロシアやロシア体制と一致していません。他国がイランに対して行ういかなる行動も、アメリカを保護するために必要な措置を取る我々の能力を決して妨げるものではありません。しかし、イランの行動に関して、我々がロシアの立場と必ずしも一致していないことは明らかです。しかし、ロシアとプーチン個人はそれぞれ固有の問題に取り組んでおり、それらは彼の時間と注意の大部分を占めていると思います。ウクライナとの戦争や、率直に言って、ウクライナの攻撃と制裁がロシア経済に与える影響などです。世界中がより多くの迎撃兵器を望んでいます。これはウクライナだけでなく全世界にとって、世界で最も重要な防衛優先課題となっています。中東（西アジア）諸国もそれを望んでいます。米国にも独自のニーズがあることを申し添えねばなりません。我々にも独自の防衛要件と必要性があります。そして他国を支援する前に、我々の備蓄が常に十分な水準にあることを確実にしなければなりません。」

トランプのイランに対する高コストな侵略の影響を受けた経済環境の一部を鎮めようと、自国の虚偽で使い古された立場を繰り返しながら、同氏はこう主張した。「問題は単にイランを罰することではありません。問題はイランが財源にアクセスできないようにすることです。いかなる国もイランが制裁を回避するのを助けるべきではありません。いかなる国もイランが収入を得るためのメカニズムの構築を支援すべきではありません。その収入はその後、核兵器製造に使われるのです。もし国がそのようなことを行う決断をすれば、我々はその国も制裁せざるを得ません。彼らは引き続き目標に向けて発射し、船舶に向けて砲撃を行っています。したがって、我々はこれらの海峡で我々の部隊と世界の海運に差し迫った脅威となる目標を引き続き攻撃します。海峡は開かれたままとなり、イランの支配下には置かれません。」