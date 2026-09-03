ベネット：ネタニヤフは嘘を流布して10月7日の敗北から逃れようとしている

ABNA通信がシャハブ通信を引用して報じたところによると、シオニスト政権の元首相ナフタリ・ベネットは、同政権の現首相ベンヤミン・ネタニヤフの対応を厳しく批判した。

ベネットは「ネタニヤフは、10月7日（『アクサの嵐』）の攻撃に対する直接責任から自らを解放しようと、嘘を流布し治安部隊を敵に変える手法を採用した」と述べた。

同氏は、このアプローチは責任を転嫁し、ネタニヤフから非難をそらすことを目的としていると付け加えた。

ベネットの発言は、シオニスト政権の首相夫人サラ・ネタニヤフが最近、同政権軍参謀総長の元副官ヤイル・ゴランに対し、『アクサの嵐』作戦（10月7日）を事前に知っていたと非難したことを受けてなされた。

ゴランはこれらの非難を否定し、シオニスト政権の首相夫人を告訴する意向であると強調した。

ゴランに連携する政党は、ネタニヤフが安全保障措置の怠慢について謝罪する代わりに、この事件の責任を回避しようとしていると強調した。

ネタニヤフ内閣が『アクサの嵐』作戦から3年が経過した現在も安全保障の隙間を調査する公式委員会の設置を妨げている一方で、同首相夫人はシオニスト当局者間の可能性のある裏切りを調査するための調査委員会を設置すべきだと主張した。

ネタニヤフの主な対立候補であるガディ・アイゼンコットも「同氏は偽りのイスラエル政権の歴史最大の敗北から逃走している」と明言した。