イラン人児童に対する犯罪におけるユニセフの沈黙を批判

ABNA通信によると、イランの国連代表はニューヨーク時間の水曜日、ニューヨークで開催された国連児童基金（ユニセフ）理事会の2日目の会合で、イラン領土内の民間人に対する「米国とシオニスト政権による空爆とミサイル攻撃」を「戦争犯罪およびジェノサイドの試み」とし、ユニセフに対し、沈黙するのではなくこれらの攻撃を明確に非難し、子どもの犠牲者に関する文書化された証拠を世界プログラムの優先事項とするよう求めた。

イラン代表はこの会合で、ミナブ学校やその他の地域への攻撃に対するユニセフの立場を批判し、「子どもたちが殺され、またはその権利が著しく侵害されているとき、沈黙は中立とはみなされない。子どもの権利を擁護する組織は、こうした違反を明確に非難し、国際法の遵守に向けて行動し、子どもの保護を世界の注目の中心に保つ用意ができていなければならない」と述べた。

同氏はまた、子どもの権利侵害の証拠が「真相究明、責任追及、適切な補償」につながるよう、ユニセフに国連の説明責任メカニズムとの協力を求めた。

イラン・イスラム共和国代表の発言を受け、米国代表は米国の侵略的行為を正当化しようとし、ワシントンは戦時法に従い民間人および民間施設への損害を回避するために行動していると主張した。

イラン・イスラム共和国代表は米国代表の主張に対し、その発言を「虚偽の拡散、根拠のない非難、米国とイスラエルの二つの政権の野蛮な犯罪から世論をそらすための虚ろな試み」とし、この惨事に対する沈黙は「実際には犯罪への共犯である」と強調した。

イラン代表は、自身の演説では惨事の「ごく一部」にしか言及していないとし、犯罪の規模はミナブ学校の生徒168人の殉教、ラメルドのスポーツホールの殉教者、シリクの結婚式での最近の殉教者よりもはるかに大きいと述べた。

イラン代表は、統計はこれらの殉教者と、1404年ホルダード月（2025年6月）の12日間の戦争で殉教した「約40人の他の子どもたち」に限定されないと明確にした。

同氏は、「これらの事件は決して棚上げされず、正義が達成されるまで、あらゆる国際的法的手段を用いて追及する」と強調した。