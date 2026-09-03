国連の使命を超大国間の戦争防止に縮減することは危険である

ABNA通信の報道によると、外務省報道官のエスマイル・バガーイー氏は、ソーシャルメディア上の自身のアカウントで、国連事務総長が同組織の実績について、「超大国間の戦争勃発の防止」において成功したとの見解を示したことに言及し、次のように書き込んだ。「ダグ・ハマーショルドはかつて、国連は大国外交に奉仕する静的な会議マシーンに成り下がるべきではなく、小国の安全保障を守るための動的な手段であるべきだと警告していた。彼は自身の在任期間全体をこの信念の推進に捧げた。」

同氏はさらに、「しかし今日、国連事務総長はどうやら組織の使命を『超大国間の戦争防止』程度に縮減してしまったようだ。この最小限の解釈は、誤解を招くだけでなく危険でもある。憲章第2条第4項に対するこのような理解は、国連加盟国の圧倒的多数を無関係と見なし、ほぼすべての戦争を正当化し、憲章の基本原則と目的を無意味にし、さらに悪いことに、いわゆる『超大国』が他国への侵略で犯す犯罪を擁護するものだ。」と述べた。

バガーイー氏は、「この基準によれば、韓国、ベトナム、コンゴ、イラク、アフガニスタン、イエメン、スーダン、ガザで行われた戦争と犯罪はすべて、超大国間のものではなかったため、成功と見なされる」と指摘した。

同氏は最後に、「これは事務総長が任期終了を前に発するにふさわしいメッセージなのか」と問いかけた。