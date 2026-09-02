なぜ神は人間を創造されたのか

Abna通信社の報道によると、世界の各宗教・各宗派は、その教義及びいわゆる独自の思想的・精神的学派という観点から、それぞれ固有の相貌を持ち、人間との最初の出会いにおいてそれを示す。この宗教の全般的・総体的な相貌は、我々に多くのことを教えてくれるものであり、その宗教を評価し、その他の内容を理解するための手がかりとなる。

「宗教の相貌」とは、すなわち、世界創造の目的、人間創造の意味、預言者派遣の目的、死後の人間の運命、真の幸福に至る道、そして社会生活における人間関係のあり方といった諸問題について、その宗教が抱く全般的な理解、およびそれらの問題に対する解釈のあり方を指す。言うまでもなく、この全般的な理解は、より細かな諸問題における宗教の方向性を明らかにするものである。

ここではまず、これらの問題に関するイスラームの根本的な相貌を検討する。イスラームの根本典籍(聖クルアーンの諸章句)は、これらの問題について次のように述べている。

一、この世界のすべては人間のために創造され、その命令に服し、その利益に資するために存在する。

ـ«أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَـوَاتِ وَ مَا فِی الاَرْضِ»(1)

ـ«وَ سَخَّرَ لَکُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَائِبَیْنِ»(2)

ـ«وَ سخَّرَ لَکُمُ الَّیْلَ وَ النَّهَارَ»(3)

ـ«وَ هُوَ الَّذِی سَخَّرَ الْبَحْرَ»(4)

ـ«وَ سَخَّرَ لَکُمُ الاَنْهَارَ»(5)

ـ«وَ سَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ»(6)

このようにして、最大の価値と人格性は人間に属するものであり、この世界のあらゆる存在は人間のために創造されたのである。

二、あらゆる存在の根源は神であり、すべては神のもとへと帰る。言い換えれば、すべては、あらゆる面において完全かつ無限なるあの存在へと向かって動いている。「وَ هُوَ خَلَقَکُمْ أَوَّلَ مَرَّة وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ」(7)

三、人間創造の目的は、あらゆる完全性の源泉である清らかな本質のしるしとなることであった。クルアーンは人間創造の由来において、まず「إِنِّی جَاعِلٌ فِی الاَرْضِ خَلِیفَةً」(8)と述べ、続いて人間創造の物語、諸事物の真理の人間への教授(諸名称の知識)、それを天使たちに教えたこと、そして天使たちが人間の知識の前に自らの無力を認めたことを説明する。これに加え、人間性の崇高な諸徳を育むこともまた、人間創造のもう一つの目的として示され、「完全なる人間」を神の僕として表現する。「وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الاِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ」(9)このようにして、その目的は完全なる人間(神の僕)の育成であると述べられている。

クルアーンは、フルカーン章の十二の節(10)において、神の僕たち、すなわち完全なる人間の諸性質を述べており、その内容は次の通りである。

「神の特別な僕たちとは、地上を静かに、驕ることなく歩み、愚かな言葉に対して怒りをもって応じず、それに善をもって応え、神の御前にひれ伏し、神に向かって礼拝に立ち上がり、神の懲罰を恐れるがゆえに自らの行いに注意を払う者たちである。彼らは神の道において施しと喜捨を行い、その際に浪費にも吝嗇にも陥らない。決して神に同輩を立てず、決して無実の者の血を流さない。自らの貞節を汚さず、もし罪を犯せば悔い改めて神のもとへ立ち返り、善き行いによって自らの悪しき行いを償う。

彼らは決して虚しい集いに臨まず、無益で虚偽なるものの前を気高く通り過ぎる。全宇宙における神の御言葉と御徴の前で、盲人や聾者のようであることはない。彼らは自らの家族の是正に特別な関心を払い、自らの目の慰めとなるような清らかでふさわしい配偶者と子女を授けてくださるよう神に願う。彼らは敬虔さの中に偉大さと尊厳を求め、自らを敬虔な者たちの指導者・模範としてくださるよう神に願う」。この一連の章句におけるイスラームの論理は、これによって明らかとなる。

四、イスラームによれば、預言者派遣の目的はいくつかある。

イ)正義の原則を確立すること。「لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ」(11)

ロ)育成と教育、すなわち教化・教授と迷いからの救済。「هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الاُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ ءَایَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلاَل مُبِین」(12)

ハ)罪の闇から信仰と真理と服従の光へと導くこと。「کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْکَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ」(13)

ニ)人間に精神的な生命と生活を授けること。「یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یُحْیِیکُمْ」(14)

五、すべての人間は死後、復活の日に再び生に戻り、自らが行った善悪の結果を目にする。「فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَیْراً یَرَهُ * وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرّاً یَرَهُ」(15)このようにして、その善悪の行いは一片たりとも失われることなく、その報いを目にすることになる。その身体の諸器官、さらにはその者が生きた大地でさえも、その行いの証人となる。「اَلْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَی أَفْوَاهِهِمْ وَ تُکَلِّمُنَا أَیْدِیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ」(16)「یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا * بِأَنَّ رَبَّکَ أَوْحَی لَهَا」(17)

各人の運命は自らの手中にあり、各人は自らの行いに縛られている。「کُلُّ نَفْس بِمَا کَسَبَتْ رَهِینَةٌ」(18)そして、自らの努力の陰において、しかるべき場所に至るのである。

神はすべての者を導かれたが、善悪いずれの道を選ぶかは、人間が自らの意志によって決めることである。「إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً」(19)

誰一人として罪人として母から生まれる者はなく、すべての者は清らかに、信仰の本性(フィトラ)を備えてこの世に足を踏み入れる。

何人も他者の罪によって罰せられることはない。「وَ لاَتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی」(20)また、執り成しは神の許可なくしては不可能である。「مَنْ ذَاالَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ」(21)

以上が、これらの問題に関するイスラームの相貌の概観である。(22)

注:

(1) 訳:「あなたがたは、神が天にあるものと地にあるものをあなたがたに服させられたのを見なかったのか」。(ルクマーン章20節)

(2) 訳:「そして[規則正しい運行を続ける]太陽と月をあなたがたに服させられた」。(イブラーヒーム章33節)

(3) 訳:「そして夜と昼をあなたがたに服させられた」。(イブラーヒーム章33節)

(4) 訳:「彼こそは海をあなたがたに服させられた方である」。(ナフル章14節)

(5) 訳:「そして川をあなたがたに服させられた」。(イブラーヒーム章32節)

(6) 訳:「そして船をあなたがたに服させ、その命により海上を進ませられた」。(イブラーヒーム章32節)

(7) 訳:「彼はあなたがたを最初に創造された方であり、あなたがたは彼のもとへ帰されるのである」。(フッスィラト章21節)

(8) 訳:「われは地上に一人の代理者を置くであろう」。(バカラ章30節)

(9) 訳:「われはジンと人間を、われに仕える[ことによって完成を遂げ、われに近づく]ためでなくては創造しなかった」。(ザーリヤート章56節)

(10) フルカーン章63-74節。

(11) 訳:「われは明証をもって使徒たちを遣わし、彼らとともに啓典と秤[真偽を識別し公正な法を示すもの]を下した。人々が公正を守り行うためである」。(ハディード章25節)

(12) 訳:「彼こそは、無学な民の中から、彼ら自身の中から一人の使徒を起こされた方であり、その使徒は彼らに彼の章句を読誦し、彼らを浄化し、啓典[クルアーン]と英知を教える。彼らは以前、明らかな迷いの中にあったにもかかわらず」。(ジュムア章2節)

(13) 訳:「[これは]われがあなたに下した啓典であり、人々を[多神・不正・無知の]闇から[信仰・公正・叡智の]光へと導き出すためのものである」。(イブラーヒーム章1節)

(14) 訳:「信仰する者たちよ、神と使徒があなたがたに生命を与えるものへとあなたがたを呼びかける時、それに応えよ」。(アンファール章24節)

(15) 訳:「粒ほどの善を行った者は、それを見る。また粒ほどの悪を行った者も、それを見る」。(ザルザラ章7-8節)

(16) 訳:「今日われらは彼らの口を封じる。彼らの手はわれらに語り、彼らの足は彼らの行ってきたことを証言する」。(ヤースィーン章65節)

(17) 訳:「その日、大地はそのすべての消息を語る。それは、あなたの主が大地に啓示されたからである」。(ザルザラ章4-5節)

(18) 訳:「各人は自らの行いに縛られている」。(ムッダスィル章38節)

(19) 訳:「われは彼に道を示した。感謝する者であれ、忘恩の者であれ」。(インサーン章3節)

(20) 訳:「いかなる罪人も、他者の罪を負うことはない」。(ファーティル章18節)

(21) 訳:「彼の許しなくして、彼の御前で執り成しをなし得る者があろうか」。(バカラ章255節)

(22) 出典:『現代世界におけるキリスト教』、ナーセル・マーカーレム・シーラーズィー著、イマーム・アリー・イブン・アビー・ターリブ(P)学院、ゴム、西暦2011-2012年、初版、67頁。