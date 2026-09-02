米財務長官：イランに対する経済圧力を強化する

ABNA通信によると、米財務長官スコット・ベッセント氏は、イランはホルムズ海峡を掌握しておらず、米国がこの水路を支配していると主張しました。

同氏は、イランが「パニック」状態にあるという虚偽の主張を続け、テヘランは経済的压力の下で軍事行動に追い込まれたと述べました。

この米当局者はまた、両者間の覚書の失敗に言及し、イランは合意に達する準備ができておらず、テヘランがいつ必要な準備を整えるかを見守ると述べました。

米財務長官はさらに、ワシントンはイランに対する「経済的締め付け」政策を継続すると述べ、制裁圧力がイラン当局者や軍人に経済的問題や給与支払いの遅延をもたらしたと主張しました。

米財務長官は、他国で混乱と騒乱を引き起こすというアメリカの一貫した政策に従い、この手段をイランに対して使用することを脅しながら、「イランにはいくつかの選択肢があり、その一つはテヘランが交渉のテーブルに戻ることだ」と述べました。

同氏は主張を続けて、「イランで起きていることは単に時間の問題に過ぎない」と付け加えました。