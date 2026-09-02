トランプ、絶望の極みで「イランの民衆はいつ立ち上がるのか」

ABNA通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、米国大統領ドナルド・トランプ氏は、ABCテレビの主張に反して、米国はイランを交渉のテーブルに着かせようとしているわけではないと主張しました。

トランプ氏はまた、イランの経済状況に言及し、この国の経済が崩壊に直面している一方で、米国はホルムズ海峡をほぼ完全に掌握していると主張しました。

同氏はさらに、ワシントンにとってイランが提案された合意に署名するか否かはそれほど重要ではなく、現在の状況をいかなる交渉プロセスよりも優先させると述べました。

米国大統領はその後、挑発的な言辞を用いて現在の状況を「不可避」と表現し、イランの国内状況に関する質問を投げかけ、現場の勢力図の変更を求めました。

米国のテロリスト大統領は、大規模な軍事侵攻と前例のない経済圧力が自らの目標に効果をもたらさない中、絶望的にイラン国民に蜂起を呼びかけました。

同氏は楽観的にこう書き記しました：「イランの民衆はいつ立ち上がって戦うのか？」