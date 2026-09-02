在イラク米国大使館、地域内の自国民に警告

ABNA通信がアルマヤディーンを引用して報じたところによると、在バグダッド米国大使館と在アルビル領事館は、ワシントンとテヘラン間の相互軍事攻撃に起因する中東の安全保障情勢の悪化を受けて、地域内の米国人に対し安全警告を発しました。

米国大使館は声明で「中東の現状の緊張により、治安情勢は複雑なままであり、予期せぬエスカレーションの可能性がある」と宣言しました。大使館はさらに「現在中東にいる米国人は最大限の注意を払い、フライトのキャンセル、国境や領空の閉鎖、旅行の混乱に備えるべきである」と付け加えました。

大使館はまた、米国人市民に対し、自身のフライト状況を確認し、最新の安全情報を受け取り緊急時の連絡を円滑にするため、国務省の「スマートトラベラー」プログラムに登録するよう求めました。

この声明では、推奨される一連の措置が列挙されており、その中で最も重要なものとして「状況と周囲の環境を継続的に監視すること、地元メディアを注視すること、デモ、大規模な集会、及び大規模な治安部隊が展開している地域への立ち入りを避けること」が挙げられています。

また、これらの推奨事項には「現地当局の指示に従うこと、フライトスケジュールの変更を把握するために航空会社に直接連絡を取ること、公共の場では慎重に行動し、高いレベルの準備態勢を維持すること」と記載されています。