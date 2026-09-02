ABNA通信がアル＝マシーラを引用して報じたところによると、レバノンの戦略問題専門家ムハンマド・ハジマ氏は、米国の民間人に対する攻撃は、この国が直面している危機の深さを示していると強調しました。我々は米国で陸軍長官の辞任を含む一連の辞任を目撃しています。

同氏はさらに、イランによる米国製MQ-9無人機の撃墜は、防空分野におけるイランの優位性を示していると述べました。米国はメディアプロパガンダを通じて、イランの報復が軍事目標を撃ち抜かなかったかのように見せかけようとしています。

ハジマ氏は明確に述べました：米国はイランとの戦争から抜け出す解決策がない段階に達しています。イランもまた、この戦争を、迅速な作戦と航空優勢に基づく米国および西側の攻撃ドクトリンに反する消耗戦へと変えることに成功しました。この戦争の結果は軍事力の規模ではなく、両側が発揮する影響力の度合いで測られます。

同氏は言いました：イランは今日、世界経済に影響を与えており、西アジアから地中海に至るまでの影響力のてこを有し、それをどう使うかを知っています。