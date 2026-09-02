イエメン人権団体：イランでの結婚式への米国攻撃は戦争犯罪

ABNA通信がイエメンのアル＝マシーラ・ウェブサイトを引用して報じたところによると、イエメン国民人権委員会は声明を発表し、火曜日の夜にイラン・イスラム共和国のホルモズガン州で住宅地域と結婚式を標的とした米国の蛮行的かつ背信的な侵略を、最も強い表現で非難すると宣言しました。

イエメン人権委員会はさらに、「この犯罪は、初期の集計で女性や子供を含む無実の民間人２名が死亡し２０名が負傷したものであり、完全な戦争犯罪であり、国際人道法およびジュネーブ条約の明白な違反である。ジュネーブ条約は民間施設や住宅地域への攻撃を犯罪と定めている」と付け加えました。

声明の続きでは、この流出した無実の血と民間人への恐怖の拡散に対する完全な法的責任はテロリスト米国政府にあり、我々はこの蛮行的犯罪に対する迅速かつ独立した国際調査と、その責任者の人道上の犯罪および戦争犯罪（時効の対象とならない）としての国際裁判所での裁判を求めると述べられています。

イエメン国民人権委員会はさらに、諸国民の自衛、主権、安全保障の権利を強調し、いかなる口実の下での民間人攻撃の正当化も受け入れられないと宣言し、国際機関、国連、人権理事会に対し、その責任を果たし、二重基準と選択的な政策を終わらせ、この犯罪を非難し再発を防止する明確な立場を取るよう求めました。