パキスタン、イランと米国の緊張激化に懸念を示す

ABNA通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、パキスタン外務省は声明で「我々は米国とイランの間の緊張激化を懸念しているが、対話は継続する」と発表しました。

この声明では「我々は両者が交渉のテーブルに戻ることに楽観的な見方を維持している」と述べられています。

イラン・イスラム共和国と米国との間の直接対決は、火曜日（シャフリーヴァル月10日）の夜にここ数週間で最も深刻な段階に入りました。米国によるイラン南部（ホルモズガンからシスタン・バルチスタンに至る地域）への空爆に対し、イランの軍は即座に反応し、革命防衛隊は「後悔させる応答」の開始と、地域内の米国目標へのミサイル・ドローン攻撃を発表しました。同時に、ヨルダン、バーレーン、イラク・クルディスタン地域の空域では、セキュリティ警告、ミサイル迎撃、米軍拠点への攻撃報道が相次ぎ、この展開によりホルムズ海峡は再び世界のエネルギー・安全保障危機の中心的な焦点となりました。