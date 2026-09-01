預言者ムハンマド(SAW)の慈悲と優しさ：イスラム拡大の秘訣

Abna通信社の報道によると、聖クルアーンは慈悲の預言者を最も崇高な道徳的資質をもって称え、次のように述べている。「وَ إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ」；「まことに、あなたは偉大な人格を備えている」(1)。この崇高な人格こそが、イスラムの呼びかけが永続する秘密であり、人々の心を引き付け、世界の広範な人々をイスラムに導いた要因であった。神の使徒(SAW)が反対者、捕虜、子供、そして頑強な敵に対してさえ示した気高い振る舞いは、慈悲と寛容こそが人の心を征服する最大の力であることを示した。(2)

ユダヤ人の債権者への寛容――変化をもたらす忍耐

あるユダヤ人の男が預言者(SAW)のもとを訪れ、激しい態度で借金の返済を求めた。預言者は優しく、手元に金がないと答え、猶予を求めた。しかし口実を探していたその男は、乱暴に預言者の聖なる外衣を首に巻き付けて引っ張り、その跡が預言者の首に残るほどであった。この光景を見たムスリムたちはそのユダヤ人を攻撃しようとしたが、預言者は彼らを制止し、忍耐と穏やかさをもって対話を続けた。この気高い対応は男の心に深く刻まれ、彼はその場で信仰告白（シャハーダ）を唱え、イスラムに入信した。(3)

神はこれについて次のように述べている。「اُدْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ」(4)；「悪を最も善いもので退けよ。そうすれば、あなたと敵対する者も、まるで親密な友のようになるであろう」。

アディー・イブン・ハーティムの物語――敵意から友情へ

著名なハーティム・アッ=ターイーの息子アディー・イブン・ハーティムは、イスラム以前はキリスト教徒であり、預言者(SAW)の頑強な敵の一人とされていた。西暦630年（ヒジュラ暦9年）、信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)は預言者の命によりターイー族を攻撃し、アディーの妹が捕虜となった。アディーの妹は預言者のもとを訪れ、解放を求めた。預言者は彼女を丁重に扱い、兄のもとへ送り届けた。アディーの妹は預言者の寛大さと優しさについて兄に語り、彼に預言者のもとへ赴くよう勧めた。(5)

アディーはメディナへ赴き、預言者にまみえた。預言者は彼への敬意から立ち上がり、自らの席に彼を座らせ、自身は地面に座った。それから穏やかに、そして愛情をもってアディーをイスラムに招いた。この気高い振る舞いはアディーの心に深く刻まれ、彼はこの人物が王ではなく神の使徒であることを悟り、その場でイスラムに入信した。彼は後にイマーム・アリー(AS)の忠実な同志となり、ラクダの戦い（ジャマル）、シッフィーンの戦い、ナフラワーンの戦いで共に戦った。(6)

サフィーヤの物語――捕囚の苦しみを気高さで償う

バヌー・ナディール族というユダヤの家系に属するサフィーヤ・ビント・フヤイイ・イブン・アフタブは、ハイバルの戦い（西暦628年、ヒジュラ暦7年）で捕虜となった。ビラール・アル＝ハバシーは捕虜を連れて行く際、サフィーヤを殺されたユダヤ人たちの遺体のそばを通らせた。サフィーヤは父と兄弟が遺体の中にいるのを見て激しく泣き、自らの顔を掻きむしった。

この振る舞いを知った預言者(SAW)は、厳しい口調でビラールに言った。「愛情と思いやりがそなたの心から消えてしまったのか、この女性を愛する者たちの遺体のそばを通らせるとは」。そして預言者はこの苦しみを償い、サフィーヤを慰めるため、彼女を妻として迎えた。この気高い行いは、敵意の絶頂にあってさえ、人間の尊厳が預言者にとってどれほど重要であったかを示している。(7)

神はこの普遍的な慈悲について次のように述べている。「وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ」(8)；「われらは、あなたを全世界への慈悲としてのみ遣わした」。

メッカ征服における全面的な赦し

西暦630年（ヒジュラ暦8年）、クライシュ族によるフダイビーヤの和議の違反の後、預言者(SAW)は一万人の軍勢を率いてメッカへ向かった。メッカが征服された際、サアド・イブン・ウバーダが「今日は殺戮の日だ」と叫ぶ中、預言者は「الیوم یوم المرحمة」；今日は慈悲の日である、と宣言した。そして、自らの運命を恐れていたクライシュの人々全員に対し、「اذهبوا فانتم الطلقاء」；去るがよい、そなたたちは皆自由の身である、と告げた。

この全面的な赦しは人類の歴史においてまれに見るものであり、頑強な敵を忠実な友へと変え、反対者たちの目にイスラムの寛容さと預言者(SAW)の高潔さを明らかにした。(9)

神は預言者の気高い人格について次のように述べている。「فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ...」(10)；「神の慈悲によって、あなたは彼らに優しくなった。もしあなたが粗野で頑なな心の持ち主であったなら、彼らはあなたの周りから離れ去っていたであろう…」。

意地悪な隣人への見舞い

預言者(SAW)はメッカにいた頃、意地悪な隣人を持っており、その者は預言者が通るたびに屋根の上からゴミを撒き散らしていた。預言者は決して反応を示さなかった。ある日、預言者はその隣人が屋根からゴミを撒かなくなったことに気づいた。尋ねてみると、その隣人が病気であることが分かった。預言者は彼を見舞い、優しく体調を尋ねた。この気高い振る舞いに驚いた隣人は、預言者に謝罪し、イスラムに入信した。この美しい物語は、たとえ虐待を受けても、愛情と優しさがいかに人の心を征服しうるかを示している。(11)

子供への慈悲――子供の泣き声のために礼拝を短くする

イマーム・ジャアファル・サーディク(AS)が伝えるところによれば、ある日、預言者(SAW)は多くの人々が従う中、集団で正午の礼拝を行った。しかし普段とは異なり、突然最後の二拝を急いで終えた。礼拝の後、人々はその理由を尋ねた。預言者は「子供の泣き声が聞こえなかったのか」と言った。礼拝の場の近くで聞こえた子供の泣き声が預言者の優しい心を痛め、一刻も早くその子を助け慰めるために、礼拝を急いで終えたのであった。(12)

質素な生活と虚飾からの遠ざかり

人々を引き付けた要因の一つは、預言者(SAW)の質素で飾らない生き方であった。信徒の長（アミール・アルムーミニーン）イマーム・アリー(AS)は預言者の禁欲と敬虔さについて次のように述べている。「預言者は口を満たすほど世俗の物を食べることはなく、世俗を横目でしか見なかった……世の魅力が自分の目から隠されたままであることを望んでいた」。アブー・ザル・アル＝ギファーリーはまた、サルマーン・アル＝ファーリスィーが預言者の足に口づけしようとした際、預言者がそれを制止し、「サルマーンよ、王たちに対するように私に接してはならない。私は神の僕の一人にすぎない」と言ったと伝えている。(13)

神はクルアーンで次のように述べている。「قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحَی إِلَیَّ」(14)；「言え、私はあなたがたと同じ一人の人間にすぎず、ただ啓示を受けているだけである」。

したがって、イスラムが拡大し、世界の広範な人々が入信した秘訣は、決して剣にあったのではなく、預言者ムハンマド(SAW)の崇高な人格、忍耐、寛容、赦し、質素な生活、そして限りない慈悲にあった。短気なユダヤ人への気高い対応、メッカ征服における全面的な赦し、捕虜の苦しみの償い、意地悪な隣人への見舞い、そして子供たちへの配慮――これらはすべて、人々の心を征服し敵の隊列を打ち破ったこの神の慈悲の現れであった。こうして、預言者について述べられた神の言葉が実現したのである。「وَ ما أَرْسَلْناکَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ」(15)；「われらは、あなたを全世界への慈悲としてのみ遣わした」。この慈悲は、歴史の終わりに至るまで、人々の心を開き、真理を求める者たちの道を照らし続けるであろう。

注：(1)クルアーン68章4節。(2)預言者の伝記、ウィキシーア。(3)慈悲の預言者の生涯からの六つの短い教訓、メラージェ・ノビー。(4)クルアーン41章34節。(5)アディー・イブン・ハーティム・アッ=ターイー、ウィキシーア。(6)アディー・イブン・ハーティムとは誰か、シーア・ニュース。(7)サフィーヤ・ビント・フヤイイ・イブン・アフタブ、ウィキシーア。(8)クルアーン21章107節。(9)メッカ征服、ウィキシーア。(10)クルアーン3章159節。(11)預言者の優しさ、テビヤーン。(12)大預言者(SAW)の道徳的生涯、エンサーニー学術誌データベース。(13)同上。(14)クルアーン18章110節。(15)クルアーン21章107節。

フィルーゼ・デルダーリー（研究者、メディア・サイバースペース活動家）