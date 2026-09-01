英国におけるムスリムの生活の逆説――強い帰属意識と、より深い孤独

Abna通信社の報道によると、17万5000人を対象とした政府の調査により、イングランドのムスリムの3分の2が、自分の住む地域に対して強い結びつきと帰属意識を抱いていることが明らかになった。これは全国平均を上回る数値である。しかしながら、イングランドのムスリムは、他の国民と比べて孤独を感じていると回答する割合が高い。

英国のオンラインメディア「ハイフン」の報道によると、文化・メディア・スポーツ省と住宅・コミュニティ・地方自治省が毎年実施している「コミュニティライフ調査」において、イングランドのムスリムが最も孤独な宗教グループとして挙げられたのは、これで3回目である。この調査は、国民の市民的・社会的参加の度合いを把握することを目的としている。なお、政府は2025年から2026年にかけて、英国全土の孤独問題を軽減するために450万ポンドを投じている。

この調査は毎年、16歳以上の人々を対象に、ボランティア活動への参加度、近隣住民との会話の頻度、居住地域の緑地に対する満足度といった指標について尋ねている。この取り組みは2016年から実施されている。

リバプール大学で人種と宗教を専門とする社会学者、レオン・ムーサヴィ博士は、専門誌の取材に対し、この結果は最近の研究結果と相反すると述べた。その研究では、英国人の5人に2人が、ムスリムは英国社会に統合できないと考えていることが示されていた。

ムーサヴィ氏は次のように語った。「英国のムスリムは社会に統合されておらず、社会の外部にいる存在、あるいは一部の人が言うところの『第五列』であるというステレオタイプがあります。しかし調査結果は、ムスリムが市民的参加や地域社会への配慮に強い意欲を持っていることを示しています」。

ムーサヴィ氏は、世界のムスリム共同体を指す際にしばしば用いられるアラビア語「ウンマ」という言葉に言及し、この言葉がこうした感覚をよく表していると述べた。

同氏は続けて次のように語った。「私たちがウンマについて語るとき、多くの人はそれを単にムスリムの共同体という意味だけで理解しているわけではありません。この言葉は、私たちに他者について考えさせるものでもあるのです」。

2024年10月から2025年3月にかけて実施されたこの調査では、パキスタン系およびバングラデシュ系の人々が、自分の住む地域に対してより強い帰属意識を持つ傾向にあることが示された。

ムーサヴィ氏は「イングランドの中部および北部の一部地域には、共通の文化と伝統を持つ人々が暮らす、エスニックな性格を持つ地区や地域が存在します」と述べた。

一方で、参加者に対し、孤独感や他者からの疎外感、あるいは話し相手の不在をどの程度の頻度で感じるかを尋ねたところ、ムスリムの成人の8%が、しばしば、あるいは常にそうした感覚を抱いていると回答した。

孤独は依然として重要な公衆衛生上の課題

孤独は、公衆衛生分野における主要な課題の一つであり続けている。「孤独撲滅キャンペーン」の調査によれば、2022年には英国で約2600万人の成人が孤独を感じていると回答し、7.1%が慢性的な孤独を抱えていた。

孤独は、より高いレベルの精神的苦痛や、医療費の増加と関連づけられている。分析によれば、孤独を感じていると回答した人々は、英国の国民保健サービス(NHS)に対し、平均して年間およそ850ポンド分の追加費用を発生させている。

ムーサヴィ氏は「ムスリムの中でも特定の層が特に孤独の問題に直面している可能性があることを念頭に置くことが重要です」と述べた。

さらに同氏は「イスラム教への改宗者はその好例です。彼らは改宗当初、大きな高揚感と熱意を感じたと語ることが多いのですが、その後、取り残されたように感じるようになるのです」と付け加えた。

孤立したムスリム女性を支援する取り組み

アイシャ・アチャリア氏は、社会的孤立や疎外に直面するレスター市のムスリム女性を支援するため、「シスターズ・フォー・イスラム」と呼ばれる団体を立ち上げた。

レスターは英国最大級のムスリム人口を抱える都市の一つであるが、アチャリア氏によれば、この街の社会的イベントは宗教的な配慮や文化的価値観を考慮していないため、レスターのムスリム女性はかえって一層の孤立感を抱くようになっているという。

同氏は、ランニングクラブや沿岸地域への旅行、さらにはウェールズで開催予定の合宿・休養プログラムなど、さまざまな社会的イベントを定期的に開催している。

ムスリムに対する敵意の増加

イングランドにおけるムスリムへの敵意の高まりも、ムスリム成人の孤独率の高さの一因となっている可能性がある。

イスラム嫌悪事件を監視する英国ムスリム財団は、活動初年度だけでモスクに対する70件の攻撃を記録した。

ムーサヴィ氏は「ムスリムは孤独であると言うとき、その言葉はある種の絶望感を生み出します。まるで孤独が私たち自身の選択であったか、あるいは私たち自身の不作為の結果であるかのように」と述べた。

さらに「孤独は、拒絶や周縁化、そして私たちがありのままの自分として受け入れられず、社会への参加を許されていないという感覚とも結びついています」と語った。