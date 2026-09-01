ABNA通信社の報道によると、軍事専門家のロバート・フォックス氏は、英国の出版物「アイペーパー」に掲載された記事で、6週間以上続かないはずだった戦争が、信頼できる解決策を見出せないまま7カ月目に突入したと強調した。ホルムズ海峡での緊張が再燃すると、石油価格は即座に2％上昇した。

同氏は、イランはホルムズ海峡支配の価値を認識し、それを米国とその同盟国に対する経済的・政治的圧力のレバレッジとして利用していると付け加えた。

フォックス氏は続けて、イランはトランプ大統領の湾岸諸国から英国、デンマーク、カナダに至るまでの同盟国に対する行動を利用することができる。同時に、米国の政治的・軍事的資源は枯渇しつつあると述べた。

同氏は、米国は追加で5万人の兵員と2個空母打撃群を派遣した後、増大する軍事費を負担していると述べた。また、大量のミサイルと戦闘用弾薬を消費した。空母リンカーンは205日以上にわたって海上に展開しており、乗組員は鬱、不安、さらには自殺について語っている。この圧力は中東における米国の即応態勢に影響を与えるだけでなく、世界的危機に対処する米軍の能力を弱体化させている。