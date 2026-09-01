ヨルダンとカタール、シオニストによるアルアクサモスク侵攻を非難

ABNA通信社がクドゥス通信社を引用して報じたところによると、ヨルダンとカタールの外務省は、イスラエル警察の支援のもとで行われたシオニスト政権の過激派大臣「イタマール・ベン＝グヴィル」および複数のシオニスト入植者によるアルアクサモスクへの侵攻を非難し、これを国際法ならびに同モスクの歴史的・法的地位の明白な違反であると表明した。

カタール外務省は声明を発表し、ベン＝グヴィルとシオニスト入植者によるアルアクサモスクへの侵攻を非難し、この行為は国際法および国際人道法の明白な違反であり、世界中の何百万人ものムスリムの感情に対する許容しがたい挑発であると表明した。

同省は、アルアクサモスクは完全にムスリムの礼拝の場であり、エルサレムとその聖地における既存の歴史的・法的状況を変えることを目的としたすべての一方的措置は、国際法に基づき無効かつ効力を持たないと強調した。

カタールは、これらの侵攻と挑発的行為の継続が、地域における暴力と緊張の悪循環を激化させ、平和と安定達成の機会を破壊する可能性があると警告した。

声明はまた、国際社会に対し、シオニスト政権にパレスチナ人とその聖地に対する継続的な侵攻を止めさせ、関連する国際決議を遵守させるために即座に行動するよう要請した。

ドーハは、パレスチナ問題とパレスチナ人の不屈の精神を支援するという揺るぎない立場を改めて表明し、占領の終結とパレスチナ人による正当な権利の実現、とりわけ東エルサレムを首都とする1967年の国境内における独立パレスチナ国家の樹立を求めた。