イラク、9月30日以降の連合軍駐留延長に反対

ABNA通信社がイラクのワー通信社を引用して報じたところによると、イラク政府報道官の「ヘイダル・アル＝アブーディ」氏は、同国首相のアリ・アル＝ザイディ氏が9月30日（メフル月8日）以降のイラクにおける国際連合軍の一部継続駐留提案を却下したと発表した。

アル＝アブーディ氏は記者会見で、イラク政府は地域情勢を注意深く監視しており、イラクは紛争の一部にはならないと述べた。

同氏はまた、連合軍撤退の調整プロセスとイラク軍への拠点引継ぎが進行中であると強調した。

イラク政府報道官は発言の別の部分で、同国政府は武器の独占、その整理、および意思決定の一元化に関連する措置を完了しつつあると述べた。

同氏は、武装グループとの協議は「前向き」であり、この案件は9月30日（メフル月8日）までに完了すると付け加えた。このプロセスは、彼によれば、協力と共通の利益に基づく移行段階となるだろう。

アル＝アブーディ氏は汚職対策についても言及し、政府は「汚職の源泉を断つ」ために被疑者の追跡を続けていると述べた。

同氏は強調した：「司法命令は独立した決定であり、国家の柱の一つであり、その結果は汚職対策において明白である。」